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美京中華會館主席、職員 宣誓就職

記者王稚融／華府報導
美京中華會館新任主席交接儀式俞大㵢(中)監交，左為新主席徐腕佑。(記者王稚融／攝影)
美京中華會館新任主席交接儀式俞大㵢(中)監交，左為新主席徐腕佑。(記者王稚融／攝影)

美京中華會館1日下午舉行2025年新舊任主席暨職議員交接儀式，邀請中華民國駐美代表俞大㵢監交。徐腕佑接下新年度主席、余秀雯、伍福廷分任第一第二副主席。

其他職員名單包括：正秘書孟繁珂、副秘書由余秀雯兼任、正外交劉曼斯、副外交鄭文彬、正財政陳瑞芬、副財政李偉文、正核數余啟輝、副核數陸湋彥。新選出的華埠發展公司新董事有：陳瑞芬、伍毅文、李偉文、余啟輝，中華社區基金會董事有：陳瑞芬、伍毅文、李治瑞、謝中京、張和成、李偉文，還包括會館旗下30個社團60名議員以及新選出來的職員以及中華社區基金會、華埠發展公司所有董事，均在當天宣誓就職。

俞大㵢致詞。(記者王稚融／攝影)
俞大㵢致詞。(記者王稚融／攝影)

俞大㵢表示，非常高興看到日益壯大的美京中華會館，在歷任主席副主席、會館元老黃浩源以及李治瑞、李偉文等等議職員的努力經營下，擴大服務社區，為僑胞爭取福利，宣揚中華文化以及促進台美關係等。

美京中華會館正副主席及職員，前左六為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)
美京中華會館正副主席及職員，前左六為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)

他說，台灣民主制度與價值得之不易，絕對不會回頭，這也是美國各界支持中華民國、支持台灣的理由，台灣是美國理念相同的夥伴。隨後代發僑務委員會徐委員長頒發賀狀給新任主席和兩位副主席，及感謝狀給卸任主席和副主席。

徐腕佑致詞。(記者王稚融／攝影)
徐腕佑致詞。(記者王稚融／攝影)

副代表楊懿珊(中立者)。(記者王稚融／攝影)
副代表楊懿珊(中立者)。(記者王稚融／攝影)

徐腕佑上任後說，擔任主席是榮譽更是責任，將繼續支持中華民國，並加強結合僑青加入中華會館。隨後主持第一次會議，由黃浩源報告今年華府春節大遊行的籌備進度。

元老黃浩源報告今年華府春節大遊行的籌備進度。(記者王稚融／攝影)
元老黃浩源報告今年華府春節大遊行的籌備進度。(記者王稚融／攝影)

儀式結束後，駐美代表處作東在華府中國城的龍之味餐廳宴請中華會館成員，副代表楊懿珊代表大使以粵、國、台、英語多聲帶致詞，氣氛熱烈。

中華民國 華埠 俞大㵢

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