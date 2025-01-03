大華府僑界元旦寒風中升旗 逾300人共襄盛舉

中華民國和美國國旗冉冉升起。(記者王稚融／攝影)

大華府 僑界1月1日在馬里蘭州舉辦中華民國 元旦升旗典禮。超過300位僑胞及僑務榮譽職人員、駐美國代表處官員和眷屬，頂著寒風參加在蒙郡Richard Montgomery High school室外廣場舉行升旗及室內團拜活動。

隨著國歌歌聲，中華民國和美國國旗冉冉升起。中華民國駐美國代表處大使俞大㵢 感謝主辦僑團從2004年以來，風雪無阻舉行中華民國開國紀念日元旦升旗典禮，也感謝大家長期對中華民國的堅定支持。

他談到，長久以來，台灣在美國享有跨黨派、跨政府的支持，維護臺海和平穩定已是全球理念相近國家的一致共識。台灣對美外交過去一年取得多項成果，其中包括僑界先進的共同努力。他期許新的一年僑界繼續協助代表處，深化台美雙邊關係。

俞大㵢也對在美國新屆國會中推動避免台美雙重課稅的立法表示樂觀。 台灣駐美大使俞大㵢(前排左四)與僑團代表出席升旗典禮及團拜。(記者王稚融／攝影)

聯合主辦升旗典禮的華府台灣同鄉聯誼會、華府榮光聯誼會及華府黃埔同學會負責人在活動中陸續致詞。華府臺灣同鄉聯誼會會長吳貞慧表示，無論外在環境如何變化，民主自由的精神永遠是大家共同堅守的核心價值。華府榮光聯誼會副會長盧瑞平和華府黃埔同學會會長鄭文彬感謝大家出席，並祝福中華民國國運昌隆。