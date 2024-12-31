大華府社區健康中心 答謝社區義工支持

大華府社區健康服務中心(CACHS)日前在馬州Greencourt InnovationCenter舉辦2024年會暨社區及義工答謝會。(主辦方提供)

大華府社區健康服務中心(CACHS)日前在馬州 Greencourt InnovationCenter舉辦2024年會暨社區及義工答謝會。近百位義工、志願者醫生、贊助和合作單位代表、社區領袖及馬州蒙郡和維州費郡的政府官員應邀與會，歡聚一堂，在總結工作外，並表彰先進，共同迎接新年的到來。

年會暨答謝會由副執行長雷曉春主持。中心董事長兼執行長馮寧平博士做了年度工作總結。他回顧了中心的發展歷史、未來願景，接著重點介紹服務中心的服務項目和過去一年的工作成績。

2011年，王一寧、余維新、雷曉春等發起北維華人義務健康服務，並於2016年在馬州註冊成為501(c)(3)非營利機構，主要由義工運作。該服務中心已續多年在維州費郡和馬州蒙郡等地舉辦低收入 無醫保華人的社區健康服務日，提供免費健康篩查、義診及疫苗接種等醫療慈善服務。此外，該中心定期舉辦健康講座、培訓等健康教育服務活動，主題包括公共健康資源、心理健康、老年病及老年保健等。

2024年度，大華府社區健康服務中心在獲取地方政府社區健康服務基金資助方面取得較大發展。在蒙郡政府健康與公眾服務局下屬的亞裔美國人健康促進協會(AAHI)的資助

下，除繼續為蒙郡華裔 居民提供中文健康幫助熱線和華裔老人「老有所樂」健康和社交支持外，又新增為低收入華裔老人及殘疾人提供免費交通幫助的服務項目。

2024年8月，中心喜獲蒙郡交通局「特定人群專項交通幫助基金」資助，購置了交通接送專車，為符合條件的蒙郡華裔社區居民提供免費交通幫助。

在馬州政府衛生部的資助下，今年的阿茲海默症宣導活動力度更大。為配合這項工作，王莉貞以中文撰寫了「阿茲海默症和相關失智症基本知識及社區健康服務資源介紹」系列文章。中心更舉辦了4場「失智症及保護腦健康」在線系列講座。

該中心2024年開辦年度社區健康與資源服務日活動，先後在費郡和蒙郡舉行，為低收入的老人提供免費體檢，並由多位本地華裔醫生提供現場義診。

馮寧平衷心感謝義工們的奉獻及社區合作機構的支持，也特別致謝蒙郡和費郡兩地政府的資助。

大華府社區健康服務中心的成績得到了與會嘉賓的高度讚揚。馬州蒙郡郡長Elrich、馬州州務卿李鳳遷、馬州眾議員齊麗麗、馬州行政聽證辦公室首席行政法官Chung Pak、維州費郡衛生局代表Anthony Mingo、贊助單位Sunwater Capital創始合伙人俞乃奮等嘉賓，陸續在活動中肯定服務中心在社區健康服務方面所作的卓越貢獻。