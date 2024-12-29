購買馬州健保 明年1/15截止 平均每月可補貼474元

馬州健保開放市場最後截止日為明年1月15日。(馬州健保開放市場臉書)

馬里蘭州開放投保健康保險市場的新年度健保 註冊人數上漲，官員提醒，想要健保在2025年1月1日生效者，最後投保日為12月31日；如果錯過年底期限者，到明年1月15日前仍可登記投保，但生效日將順延到明年2月1日。

此外，新年度的這項健保計畫，也將向持「童年抵美暫緩遣返」(DACA)身分者開放投保。

負責監督馬州 健保開放市場的健康福利交易部門(Maryland Health Benefit Exchange)執行主任伊柏勒(Michele Eberle)表示，只要在今年年底31日前提交投保申請者，都可以從明年1月1日起獲得健保。如果有人錯過此日期，仍可在下月15日前投保，但其醫療保險 要到2月1日才會生效。

伊柏勒說，在過去一年中，有超過21萬7000名馬州人透過該健保市場(Maryland Health Connection)購買了醫療保險，比去年同期增加了2％。

想要從馬州健保開放市場購買醫療保險者，需準備「出生日期證明」、「社會安全號」、「公民或綠卡身分證明」、「上年度的報稅表」、「工資W-2表格」、「目前持有的健保計畫號碼」等。

伊柏勒敦促沒有健保的馬州人，保握時間選購醫療保險計畫。一般情況下，除非發生「符合資格的重大事件」，例如離婚、結婚、生子或失去其他保險時，才能在規定的時間以外選購開放市場的健保計畫。

馬州健保開放市場是歐巴馬平價醫療保險的一部分，主要提供多種不同承保等籍的個人醫療保險計畫，同時也會針對申請者的收入狀況，提供稅收抵免及補貼，藉此協助降低保險計畫的每月保險費。統計顯示，馬州平均投保者每月可收到約474元的稅收抵免。

伊柏勒表示，今年在聯邦宣布將開放健保市場讓持有DACA身分者購買後，馬州數以千計的「夢想生」可以首度從該市場選購健保計畫。她說，估計馬州約有7000個夢想生，其中有一半符合購買資格，該州健保市場數據指出，已有210位夢想生從開放市場購買了健保。

伊柏勒也提到，隨著新冠期間的白卡健保項目聯邦補助到期，該州啟動了180萬名馬州白卡民眾的資格檢查，目前至少有10萬人不再符合白卡資格而轉向健保市場購買健保。