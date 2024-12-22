華府元旦升旗典禮 1/1上午10時舉行 3僑團合辦

華府僑教中心主任黃正杰(中)也出席了籌備會。(主辦方提供)

由黃埔同學會、華府 台灣同鄉聯誼會、榮光會合辦的元旦升旗典禮，明年1月1日上午10時將在Richard Montgomery High school的室外廣場舉行，歡迎大華府地區的僑胞鄉親踴躍參加。

元旦升旗典禮籌備會日前在華府僑教中心舉行，甫到華府履新的僑教中心主任黃正杰參加了籌備會。這項舉辦了22年的活動，因疫情 停辦多年的室內的團拜活動，2025年將恢復推出。

籌備會表示，將邀請駐美代表俞大㵢 致詞，並和與會貴賓及僑胞合唱愛國歌曲及呼口號。至於室內的團拜，歷年來均由駐美代表處主辦，今年改由三主辦方合辦，因應僑胞要求，希望更多的社團負責人帶動社區僑胞一起共襄盛舉，室內團拜也將提供午餐便當。

參加升旗典禮的紀念品包括：中央軍事院校校友總會致贈的黃埔建軍建校百年紀念章，以及由世界台商聯合總會名譽總會長劉雙全致贈的國旗臂章，還有美京黨部致贈的國旗多功能小包包、僑委會月曆等。

相關信息或提供節目或可出席的社團負責人，可電洽鄭文彬(703)473-2112、吳貞慧(240)841-0350、陳惠青(202)255-8666，或電郵榮光會：[email protected]。