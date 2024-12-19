川普就職典禮提振華府經濟 華人訂旅館2房3晚1.35萬

萬豪集團的五月花飯店，在下月總統就職典禮期間，每晚價格飆升到2300多元。(萬豪官網截圖)

飯店預訂率已近50％ 估將達9成

相較於四年前考慮新冠疫情及國會大廈騷亂事件後強化安全措施，而大幅縮水舉行的拜登總統就職典禮，即將在下月20日於華府 舉行的川普 總統就職慶典，預計吸引百萬人湧入參與。根據統計，目前就職典禮周末期間的華府飯店預訂率已近50％，估計典禮前將達9成。旅館入住價格也水漲船高，可步行到白宮 的飯店，典禮期間每晚價格飆漲約10倍。

收到川普就職典禮邀請的伊利諾州華裔共和黨員、雅商顧問公司總經理蘇豐原說，他在川普當選後，很快就預訂了國會大廈附近的國際連鎖飯店，就職典禮前後三天的兩個房間，共花了他1萬3500元，雖然比平時價格高出不少，但為了參與這次共和黨重大勝利的標誌性活動「很值得。」

根據旅館連鎖萬豪集團的官網搜尋顯示，華府明年1月19日到1月21日間的大小型旅館，每晚價格幾乎都在千元以上，18日官網上價格最高的為五月花旅館(The Mayflower Hotel)，每晚價格2346元，這個旅館走路到白宮僅約11分鐘時間。而五月花旅館在平日時段入住，每晚價格約255元左右。

華府負責規畫及經濟發展的副市長亞伯特(Nina Albert)表示，預計人潮將多達100萬，「我們很高興就職典禮又重新正常舉辦。」他說，無論新政府是哪個黨派，「對於我們的經濟而言，最重要的就是訪客人數」，他表示，接待全國各地的百萬訪客到華府慶祝即將上任的總統，「對於我們這個城市來說是一個勝利。」

華府地區的酒店、餐廳、景點，都在為遊客創造特別的套餐、菜單、展覽及旅遊行程。

根據非營利華府觀光組織Destination DC的數據，明年就職典禮周末的飯店預訂率已經接近50％，由於就職典禮的飯店入住率通常會超過九成，因此隨著典禮日期接近，這個數字預計還會增加。

Destination DC的資料顯示，2009年1月前總統歐巴馬的首次就職典禮的飯店預訂率為97％，2017年1月川普首次就職典禮的飯店預訂率也有94%；一般第一次就職的總統往往吸引更多人參與，例如歐巴馬連任的就職典禮時的飯店預訂率，就只有78％。