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華府華埠菩薩繞境 吸引民眾圍觀 逾300多人參與遊行

記者王稚融／華府報導
華盛頓福建同鄉會在中國城牌樓前合影。(主辦方提供)
華盛頓福建同鄉會在中國城牌樓前合影。(主辦方提供)

由華盛頓福建同鄉會和美國華府象嶼聯誼會聯合舉辦的「神 菩薩遶境保佑全民」活動，在感恩節於華府中國城主要街道遶境遊行，多達300多人參與遊行隊伍，吸引許多民眾圍觀。

感恩節期間除了少數餐飲業界照常營運，幾乎所有公司行號都歇業，今年節日當天華盛頓特區的華埠卻非常熱鬧，主辦單位在下午1時燃放鞭炮、敲響喧天鑼鼓，附近居民與遊客紛紛聚集觀看。

遊行隊伍由福建大佬中國城海鮮大酒樓董事長鄭進玉、華盛頓福建同鄉會會長陳思和及美國華府象嶼聯誼會會長陳東秋、華府警察局局長、中國駐美大使館官員等10多人引領帶頭，10多部警車協助維安下，菩薩遶境遊行的隊伍從H街轉六街，再轉I街到九街，然後回到H街。

隊伍在穿越華埠牌樓後，於H街上表演陣頭鑼鼓，還有樂隊及四組祥獅獻瑞，氣氛熱絡。

遶境隊伍中共有六尊菩薩神像佛像，除了各有八人抬轎還有持香引路者，圍觀群眾中不少人自動雙手合十祝禱，此項活動的總召集人鄭進玉表示，這項菩薩遶境活動是

希望大家平安，期望菩薩保祐所有民眾和平健康長壽。

鄭進玉表示，與紐約法拉盛的菩薩遊行活動比較，華府中國城的菩薩遊行活動規模較小，但也已舉行了五年，希望未來一年比一年規模更盛大。

「神 菩薩遶境」就像台灣的媽祖遶境，沿路有不少信徒，遊行隊伍在室外活動告一段落後，隨即進入中國城海鮮大酒樓一樓大廳，六尊神像在供桌前一字排開供信眾膜拜。

台灣同鄕聯誼會的吳貞慧與陳惠青也前往拜拜，祝願台灣旅美僑胞鄉親平安健康，整個室內唱咏表演儀式長達一個多小時才結束。

「神 菩蕯遶境」主辦單位:華盛頓福建同鄉會會長陳思和(左)及美國華府象嶼聯誼會會...
「神 菩蕯遶境」主辦單位:華盛頓福建同鄉會會長陳思和(左)及美國華府象嶼聯誼會會長陳東秋(右)，還有此項活動的總召集人福建大佬鄭進玉(中)。(主辦方提供)
福建兩大社團主辦的遊行，吸引數千圍觀群眾。(主辦方提供)
福建兩大社團主辦的遊行，吸引數千圍觀群眾。(主辦方提供)

華府 華埠 感恩節

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