我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

Max Long 屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、貨倉、商業屋頂換新及維修服務的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。

只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，贏得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

心理健康專家：語言障礙致亞裔親子疏離

下一則

華州大選投票率恐創20年最低 專家分析原因

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20
圖為11月6日，發生在新澤西伊夫舍姆(Evesham)的森林火災。美聯社

燒掉新州52英畝地 14歲少年遭控縱火罪

2024-11-14 13:03
華府地區的醫護人員表示，今年感染行走性肺炎的患者飆增。(pexels)

疫後免疫力未恢復 華府肺炎患者飆增逾3倍

2024-11-14 09:25

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地