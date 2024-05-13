美鐵夏季閃購5/16截止 多路線票價優惠

Amtrak從本月21日起，開通芝加哥到明州聖保羅的新路線服務，此外，即日起到16日也有票價優惠。(Amtrak臉書)

美國鐵路Amtrak表示，即日起到16日為止，美鐵推出夏季閃購促銷，價格相當實惠。此外，從本月21日，將開通芝加哥 和明尼蘇達州 雙子城間的服務，這條新路線「Borealis」也已經開始銷售車票。

美鐵從即日起到5月16日，也推出了一項夏季閃購促銷活動，只要在上述時間內，預定今年6月1日到8月30日間的車票，都將享有30％的優惠。

Amtrak 執行副總裁哈米爾許(Eliot Hamlisch)表示，此次夏季閃購為客戶提供了一個獨特的機會，讓他們可以在夏季預訂實惠的旅行。

作為促銷的一部分，紐約到華府單程票價經濟座位獲釋波士頓到紐約的單程車票最低都只要39元，商務座位(Acela Business Class)折扣後只要84元。巴爾的摩和費城之間的火車票單程起價僅為21元，Acela 商務艙單程低至53元。

西海岸，洛杉磯和薩克拉門託之間的單程車票起價為60元，而波特蘭和西雅圖 間單程票價最便宜只要20元。

除此之外，芝城往返聖保羅的新路線，每個方向各有一趟列車，該列車與是芝加哥和密爾瓦基間的Hiawatha路線，以及芝加哥和西雅圖間運行的Empire Builder路線有所重疊，新的路線都將停靠明尼蘇達州的聖保羅市。

新的西行列車每天上午11時5分從芝加哥出發，比每日西行Empire Builder早了四個小時，當天下午6時29分可抵達聖保羅。東行列車於上午11時50分從聖保羅出發，同天晚上 7時14分抵達芝加哥。

這項新服務的部分資金來自火車途經的州。 聯邦鐵路管理局的走廊識別計畫(Federal Railroad Administration's Corridor Identification Program)也提供了額外的資金。

伊利諾州運輸廳廳長奧斯曼(Omer Osman)表示，「我們很自豪能夠與鄰近州以及聯邦共同合作，在中西部提供更多的Amtrak服務。Amtrak 的 Borealis路線列車單程價格為41元起。 火車包括經濟艙和商務艙，以及咖啡廳車廂。

詳細票價及路線，可查詢美鐵官網：www.amtrak.com/summer-sale。