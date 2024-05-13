我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

美鐵夏季閃購5/16截止 多路線票價優惠

特派員黃惠玲／綜合報導
Amtrak從本月21日起，開通芝加哥到明州聖保羅的新路線服務，此外，即日起到16日也有票價優惠。(Amtrak臉書)
Amtrak從本月21日起，開通芝加哥到明州聖保羅的新路線服務，此外，即日起到16日也有票價優惠。(Amtrak臉書)

美國鐵路Amtrak表示，即日起到16日為止，美鐵推出夏季閃購促銷，價格相當實惠。此外，從本月21日，將開通芝加哥明尼蘇達州雙子城間的服務，這條新路線「Borealis」也已經開始銷售車票。

美鐵從即日起到5月16日，也推出了一項夏季閃購促銷活動，只要在上述時間內，預定今年6月1日到8月30日間的車票，都將享有30％的優惠。

Amtrak 執行副總裁哈米爾許(Eliot Hamlisch)表示，此次夏季閃購為客戶提供了一個獨特的機會，讓他們可以在夏季預訂實惠的旅行。

作為促銷的一部分，紐約到華府單程票價經濟座位獲釋波士頓到紐約的單程車票最低都只要39元，商務座位(Acela Business Class)折扣後只要84元。巴爾的摩和費城之間的火車票單程起價僅為21元，Acela 商務艙單程低至53元。

西海岸，洛杉磯和薩克拉門託之間的單程車票起價為60元，而波特蘭和西雅圖間單程票價最便宜只要20元。

除此之外，芝城往返聖保羅的新路線，每個方向各有一趟列車，該列車與是芝加哥和密爾瓦基間的Hiawatha路線，以及芝加哥和西雅圖間運行的Empire Builder路線有所重疊，新的路線都將停靠明尼蘇達州的聖保羅市。

新的西行列車每天上午11時5分從芝加哥出發，比每日西行Empire Builder早了四個小時，當天下午6時29分可抵達聖保羅。東行列車於上午11時50分從聖保羅出發，同天晚上 7時14分抵達芝加哥。

這項新服務的部分資金來自火車途經的州。 聯邦鐵路管理局的走廊識別計畫(Federal Railroad Administration's Corridor Identification Program)也提供了額外的資金。

伊利諾州運輸廳廳長奧斯曼(Omer Osman)表示，「我們很自豪能夠與鄰近州以及聯邦共同合作，在中西部提供更多的Amtrak服務。Amtrak 的 Borealis路線列車單程價格為41元起。 火車包括經濟艙和商務艙，以及咖啡廳車廂。

詳細票價及路線，可查詢美鐵官網：www.amtrak.com/summer-sale。

芝加哥 明尼蘇達州 西雅圖

上一則

賓州蛇季來了 3種毒蛇須保持距離 提高警覺

下一則

全美不適合開車城 費城高居第4 芝城、亞城列前10

延伸閱讀

美股道瓊早盤大漲190點 台積電ADR勁揚逾4%

美股道瓊早盤大漲190點 台積電ADR勁揚逾4%
全球中餐博覽會 5/18芝城登場 擴大交流

全球中餐博覽會 5/18芝城登場 擴大交流
1930年代首批來美熊貓 金山飯店先住2晚

1930年代首批來美熊貓 金山飯店先住2晚
劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網

劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網

熱門新聞

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

2024-05-07 21:37
至少有1000人加入「假冒凱西‧瑪麗‧陳受害者討論群」。(臉書截圖)

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

2024-05-06 10:33
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

標準身分證1年後無法搭機 伊州務卿：快申請Real ID

2024-05-08 10:04
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

2024-05-10 12:45
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

2024-05-09 10:46
FBI警告，在美中國留學生及年輕專業人士成詐騙目標。(FBI臉書)

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

2024-05-10 09:51

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光