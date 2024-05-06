暑假海外遊 5月中旬前訂票最佳 避開夏季優惠更多

旅遊業預測今年夏季出遊人數將打破紀錄，圖為芝歐海爾機場。(特派員黃惠玲／攝影)

時序進入5月，很快各地學校就要開始放暑假，如果你正在考慮今年夏季要出門度假的話，最好抓緊時間買機票、訂酒店。旅遊網Hopper表示，由於今年夏季出遊人數預測將打破旅遊紀錄，建議預訂最佳時間國內最好提前一到兩個月，想到海外旅遊的話，現在到5月中旬則是最佳時機。

華府ABC第七新聞頻道報導，智遊網度假顧問金勞(Gwendolyn Kinlaw)說，自從疫情 結束之後，人們開始瘋狂旅遊，最近幾個月，預約旅行的電話響個不停，每個人都想出去旅行。

金勞說，其中加勒比海島嶼、墨西哥 非常受到歡迎，阿拉斯加也是熱門目的地，此外，也有很多人想預訂夏威夷的機票。不過，假使想要找到比較優惠的價格，建議在旅客較少的時候再出遊。

金勞表示，夏季的旅遊費用將比其他時候高，尤其7月、8月期間更貴。

國內來回機票約315元 海外約882元

根據Hopper的數據，今夏機票價格參差不齊，其中國內來回機票最高價格約每張315元；飛往歐洲的航班也更便宜，來回機票價格比去年下降了10%至882元。

不過飛往南美的航班卻上漲了2%，飛往加拿大的班機上漲了7%，飛往邊境以南的平均費用為708元，飛往北部的平均費用 為419元。

Hopper建議，如果要訂國內機票的話，應提早一、兩個月，要定今年夏天到海外的機票，現在到5月中旬可以找到比較好的價格。

酒店價格每晚平均206元

酒店價格方面，美國國內價格與去年持平，平均每晚206元。汽車租賃價格則出現上漲，今年夏天國內汽車的平均租賃費僅上漲了3%，達到四天每天要42元。

Hopper說，假使出遊時間彈性，那麼不妨考慮選擇酒店的「最後一刻訂房優惠」。

當然如果可以等到8月中下旬，孩子們都陸續返回學校開學時再出遊，不論機票、酒店都會有比較好的價格。

旅遊專家建議，最好預訂可以退款的機票及飯店，同時靈活安排假期，避免選擇高峰期。此外，一些度假村、飯店、航空公司也不定期會推出促銷方案，留意關注這些信息，也可能拿到不錯的價格。

信用卡 積分或航空公司里程數，則是另一個可充分利用的旅遊選購途徑。