華府3月中位成交房價60萬 年漲逾1成

華府 3月上市出售的房屋數量整體有所增加，其中儘管活躍房源比去年同期增長了4％，但新上市的房源數量，卻比去年3月的比率少了11.4%。這也意味著當地屋主出售房屋的意願並未提高。

根據房屋掛牌出售網站Bright MLS的數據，活躍掛牌上市的房屋數量微幅上升，但並不代表銷售量增加，事實上，待售房屋的數量還比去年同期下降了4.6%，不過，房屋成交的速度更快，成交金額也高得多。

華府3月份房屋售價中位數為59萬9990元，比去年3月份的中位數價格高出了10.1%，這也寫下從2022年2月以來，華府房價 增長最快的紀錄。

3月份房屋上市平均七天內就簽下買賣合同，比去年同期的中位成交天數還快了兩天。

Bright MLS在其月度房市展望報告中表示，由於新房源進入華府都會區市場的速度一直很慢，而且房貸利率 仍然居高不下，因此今年春季對買家來說是一大挑戰。報告稱，可能要等到今年下半年利率降低，買家才有機會有更多上市房屋可供選擇，不過，一旦利率下降，勢必又將面臨更多的買家進入市場，導致競爭更加激烈。

費郡(Fairfax County)、勞登郡(Loudoun County)，已經取代阿靈頓郡(Arlington County)，成為維吉尼亞州房價最貴的郡縣。