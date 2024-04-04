馬州蒙郡公校 研議取消周末家庭作業

馬州蒙郡教委會正在討論是否應讓學生在周末免做家庭作業。(pexels)

周末是否應該停止給孩子家庭作業，讓孩子純粹當個孩子，是馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)公立學校教育委員會(Public Schools Board of Education)這幾天正在熱烈討論的議題。

蒙郡公校 學生委員會(MCPS Student Board)委員賽義德(Sami Saeed)在日前舉行的聽證會上說，他剛剛做了一向針對學生的調查，詢問學生對於家庭作業政策的改變意見，結果50％的學生都希望能夠取消周末的家庭作業，讓他們單純做個孩子。

在聽證會中，蒙郡公校教育委員會的成員伊文斯(Shebra Evans)說，「我覺得我們向老師要求什麼時候應該給孩子做家庭作業，應該如何做家庭作業，有點強人所難。」

該郡教委會已經在網上公布了家庭作業政策的修訂草案，並對外公開徵求公眾意見，網址：https://reurl.cc/M4rYEm。

文件指，研究表明，小學生家庭作業的優先程度，低於校外其他發展項目。修正草案還解釋，教師可以對家庭作業的性質、頻率及長度，做出最佳決定，以實現課程目標，其中可能包括在可行及適當的情況下，為學生提供在課堂上尋求支援家庭作業的機會。

該郡沃頓高中(Wooten High School)的學生德歐拉茲奧(Nico D'Orazio)在聽證會上對教委會說，有些學生不喜歡做家庭作業，因為有一些比較艱難的單詞他們不認識，而且他們的父母不會說英語，在這種情況下，導致他們的學習落後。

有兩個孩子就讀該學區的媽媽威爾斯(Esther Wells)說，「我們關注學習成果，關注學生成績，」她擔心如果不再要求學生做家庭作業，無論是小學生或中學生的學習都會多少受到影響，最終使他們無法為就業 或升學 做好準備。

MCPS教委會呼籲大家在本月24日前，在修正草案的官網提供反饋意見，教委會將在5月16日舉行會議審查公眾建議。