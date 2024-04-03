僑聯總會理事長童惠珍訪華府 將陸續訪問15辦事處

僑聯總會理事長童惠珍(前排右四)、全美台聯副會長黃秀梅(前排右三)與出席者。(記者王稚融／攝影)

新任華僑救國聯合總會(僑聯總會)理事長童惠珍夫婦，日前在全美台灣同鄉聯誼會副會長、候任會長黃秀梅夫婦陪同下訪問華府 ，僑聯總會華府辦事處在馬州洛城新財神餐廳設宴小聚，由於該處主任巫和怡臨時出城，當天餐敘由副主任陳惠青主持。國民黨駐美代表處代表秦日新、僑教中心主任郭大文及十多位華府社團代表出席。

童惠珍今年2月份上任後，首先推動「不在籍投票」，以維護僑民權益；並繼續擴大與台灣和認同中華民國 的僑胞團體溝通對話；促進僑社和諧互助及堅持支持中華民國的初心；延續僑聯總會過去多年的兩岸交流，傳遞人民追求和平共處的心聲。

1952年召開的「第一次全球僑務會議」後，海外愛國華僑捐資成立了「華僑救國聯合總會」，政黨輪替後，2005年在內政部正式登記為「社團法人」組織，又稱為「中華僑聯總會」，簡稱「僑聯總會」，英文名稱為Federation of Overseas Chinese Associations。僑聯總會下設各地辦事處遍佈全球華僑聚居地，美國有16個辦事處。

僑聯總會每年均舉辦海外優秀青年選拔、華文著述獎徵選、海外華校學生書法、作文、圖畫比賽等活動。在新冠疫情 後，擴大辦理海外青年英語服務營，讓海外新一代僑青深化認同中華民國台灣。