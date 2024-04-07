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邀你參加美國味全母親節繪畫比賽「我最愛媽媽的一道菜」收件至4/17止

紐約訊
世界日報與美國味全攜手舉辦「我最愛媽媽的一道菜」繪畫比賽，截稿日期為4月17日
世界日報與美國味全攜手舉辦「我最愛媽媽的一道菜」繪畫比賽，截稿日期為4月17日

「我最愛媽媽的一道菜My Favorite Dish from Mom」- 紐約世界日報與美國味全聯合舉辦母親節繪畫比賽，鼓勵孩子們通過自己的雙手和創意去重現和媽媽的美好回憶。

今年的母親節，紐約世界日報和美國味全再度攜手舉辦【2024美國味全母親節繪畫比賽】。誠摯地邀請所有的家庭和學齡的孩子和青少年小畫家們報名參加，透過手中的畫筆來傳達對媽媽的感激及深深的愛意。今年的主題是「我最愛媽媽的一道菜」，我們期待參賽者用心描繪出自己心中媽媽獨特的料理，並表達出對媽媽獨一無二的親情及感謝。

比賽將分為三個年齡組：幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需要使用繪畫紙（11英寸×14英寸）創作作品，呈現出自己心中媽媽的獨特料理與對她的感激之情。詳細比賽規則與說明請參閱報名網站：weichuan.wjwebsite.com

我們鼓勵參賽者使用線上投稿網站提交作品，具體操作方法請參閱我們的官方網站：weichuan.wjwebsite.com。如果您選擇以實體形式投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2024年4月17日前郵寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）。如果您需要退回作品，請同時提供郵票和回郵信封。

此次比賽的優勝者將獲得豐厚的獎金和獎狀，每個組別前三名將分別獲得350美元、250美元和180美元的獎金。此外，我們還將頒發訂製的獎牌及獎狀。幼童組和高童組將特別選出第四名獲得120美元的獎金及訂製獎狀。佳作獎金為60美元。投稿截止日期為2024年4月17日（週三），評選結果和獲獎作品將於2024年5月初在世界日報和活動官網公佈。如需更多詳情，請參閱活動網站weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話718-746-8889分機213。

讓我們一起用畫筆和創意展現對媽媽的愛意，報名網址：weichuan.wjwebsite.com

世界日報 母親節

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