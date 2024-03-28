胖墩再見 修復海堤 華府將砍逾百櫻花樹

樹根一年四季泡在鹹水裡的華府「胖墩」櫻花樹，也將在夏季開始的重建海堤工程中砍除。(華府國家廣信託官網)

為了修復華府 潮汐湖畔(Tidal Basin)搖搖欲墜的海堤，國家公園管理局即將砍伐湖畔100多棵櫻花樹，其中包括倍受歡迎生命力超強的「胖墩」(Stumpy)櫻花樹，這也意味著今年的櫻花盛開季節，將是「胖墩」最後一次參與花季盛會。

從初夏開始，工作人員將著手更換潮汐湖畔的海堤，這裡也是傑佛遜紀念館周圍櫻花樹最密集的地方，這項修補工作其實早就應該開始了，因為該處設施老化，加上海平面上升，導致波托馬克河水經常沖破堤防。

國家公園管理局發言人利特斯特(Mike Litterst)說，漲潮時幾乎每天兩次的洪水 ，不僅淹沒了一些人行道，還經常讓一些櫻花樹的根部泡在水裡，他表示，這項工程耗資1.33億，主要將重建和加固海堤，約三年可完工。

利特斯特說，施工完成後將有利於遊客體驗，同時也將使櫻花樹受益，這些櫻花樹將不再天天受到潮汐的鹹水淹沒，他表示，寬達100碼(90呎)的整片樹林已經因此消失，除非解決導致這些櫻花樹死亡的原因，否則很難改善。

「胖墩」櫻花樹雖然僅剩一塊樹皮，一年四季又泡在鹹水中，但它仍年年滿開，展現超強的生命力，吸引不少民眾搶拍。國家公園管理局稱，「胖墩」雖然活著，但卻不太健康。

不過，心疼「胖墩」的民眾不要太傷心，因為國家植物園 計畫提取「胖墩」的部分基因進行研究、萃取，最終將重新種植在潮汐湖畔。

國家公園管理局計畫移除包括140棵櫻花樹在內共300棵樹，這些砍下的樹木將打碎變成樹屑(mulch)，修復工程完成後，將重新種植277棵櫻花樹。利特斯利說，樹屑將用來覆蓋其他樹木的根，保護營養豐富的土壤。

華府櫻花目前盛開，估計今年將有150萬人到潮汐湖畔觀賞紅色、白色的櫻花，這也是新冠疫情以後，遊客人數最多的一次。

潮汐湖畔的洪水，從上世紀90年代修建海堤以來，已經使海平面上升了約一呎，全球氣溫上升、冬季變暖，導致櫻花盛開日期逐漸提前。今年的華府櫻花大約比預期提早一周在17日盛開，而2013年時，華府櫻花盛開落在4月9日，國家公園管理局的國家資源項目經理佛拉塔羅利(Leslie Frattaroli)說，到2050年，開花高峰可能經常會出現在3月中旬。