我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

胖墩再見 修復海堤 華府將砍逾百櫻花樹

特派員黃惠玲／綜合報導
樹根一年四季泡在鹹水裡的華府「胖墩」櫻花樹，也將在夏季開始的重建海堤工程中砍除。(華府國家廣信託官網)
樹根一年四季泡在鹹水裡的華府「胖墩」櫻花樹，也將在夏季開始的重建海堤工程中砍除。(華府國家廣信託官網)

為了修復華府潮汐湖畔(Tidal Basin)搖搖欲墜的海堤，國家公園管理局即將砍伐湖畔100多棵櫻花樹，其中包括倍受歡迎生命力超強的「胖墩」(Stumpy)櫻花樹，這也意味著今年的櫻花盛開季節，將是「胖墩」最後一次參與花季盛會。

從初夏開始，工作人員將著手更換潮汐湖畔的海堤，這裡也是傑佛遜紀念館周圍櫻花樹最密集的地方，這項修補工作其實早就應該開始了，因為該處設施老化，加上海平面上升，導致波托馬克河水經常沖破堤防。

國家公園管理局發言人利特斯特(Mike Litterst)說，漲潮時幾乎每天兩次的洪水，不僅淹沒了一些人行道，還經常讓一些櫻花樹的根部泡在水裡，他表示，這項工程耗資1.33億，主要將重建和加固海堤，約三年可完工。

利特斯特說，施工完成後將有利於遊客體驗，同時也將使櫻花樹受益，這些櫻花樹將不再天天受到潮汐的鹹水淹沒，他表示，寬達100碼(90呎)的整片樹林已經因此消失，除非解決導致這些櫻花樹死亡的原因，否則很難改善。

「胖墩」櫻花樹雖然僅剩一塊樹皮，一年四季又泡在鹹水中，但它仍年年滿開，展現超強的生命力，吸引不少民眾搶拍。國家公園管理局稱，「胖墩」雖然活著，但卻不太健康。

不過，心疼「胖墩」的民眾不要太傷心，因為國家植物園計畫提取「胖墩」的部分基因進行研究、萃取，最終將重新種植在潮汐湖畔。

國家公園管理局計畫移除包括140棵櫻花樹在內共300棵樹，這些砍下的樹木將打碎變成樹屑(mulch)，修復工程完成後，將重新種植277棵櫻花樹。利特斯利說，樹屑將用來覆蓋其他樹木的根，保護營養豐富的土壤。

華府櫻花目前盛開，估計今年將有150萬人到潮汐湖畔觀賞紅色、白色的櫻花，這也是新冠疫情以後，遊客人數最多的一次。

潮汐湖畔的洪水，從上世紀90年代修建海堤以來，已經使海平面上升了約一呎，全球氣溫上升、冬季變暖，導致櫻花盛開日期逐漸提前。今年的華府櫻花大約比預期提早一周在17日盛開，而2013年時，華府櫻花盛開落在4月9日，國家公園管理局的國家資源項目經理佛拉塔羅利(Leslie Frattaroli)說，到2050年，開花高峰可能經常會出現在3月中旬。

華府 洪水 植物園

上一則

遭海浪沖毀 澤西海岸十字碼頭憂安全續關閉

延伸閱讀

不滿華府評論反對黨領袖被捕 印度召見美國外交官

不滿華府評論反對黨領袖被捕 印度召見美國外交官
早迎櫻花季 法拉盛粉色盎然 預告春來了 吸引民眾、遊客賞花

早迎櫻花季 法拉盛粉色盎然 預告春來了 吸引民眾、遊客賞花
托兒所每月要2600元 華府父母負擔沉重

托兒所每月要2600元 華府父母負擔沉重
清晨遇俄羅斯空襲 烏克蘭官員齊控遭攻擊 驚動波蘭盟軍

清晨遇俄羅斯空襲 烏克蘭官員齊控遭攻擊 驚動波蘭盟軍

熱門新聞

26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多彩金。(美聯社)

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

2024-03-27 13:49
11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

向無證耆老發醫療白卡 伊州選民強烈反對

2024-03-25 11:22
美國伊利諾伊州於當地時間27日驚傳持械刺人案，造成4人身亡、5人受傷，凶嫌已遭當局逮捕，目前尚未釐清犯案動機。（美聯社）

伊利諾州驚傳男子持刀刺人 4人身亡、5人受傷 凶嫌遭逮捕

2024-03-27 20:19
猶他大學女籃隊教練羅伯茨表示，該隊成為一連串種族仇恨犯罪的目標。(美聯社)

猶大女籃校隊出賽遭辱罵「黑鬼」 教練急換旅館

2024-03-26 23:09
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅