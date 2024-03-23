華府議會通過 餐館可收20％附加費

華府議會通過一項新規，允許當地酒吧、餐館加收最高20％的服務費(非小費)。(華府Chef Geoff's餐廳臉書)

華府 議會日前投票 通過，允許該市酒吧和餐廳收取最高20％的服務費(service charges，又稱附加費)，藉此協助支付包括員工日益增加的最低時薪 等餐館營運成本。這也是華府調整小費薪資(tipped wage)的「82倡議」(Initiative 82)的最新一波措施，該法案預計在2027年提高該市小費工人達到一般最低時薪標準。

華府全面的「餐廳振興」(Restaurant Revitalization)法案，旨在支持華盛頓特區餐飲業的多項措施，包括對食品配送應用程式的監管、降低酒類責任保險成本等，但對於收取服務費以及「82倡議」的部分，一直有所爭執無共識。

去年通過的「82倡議」， 要求餐廳每年提高小費工人的最低工資，直到2027年達到與一般最低工資相同水平。從7月1日起，華府小費員工最低時薪為10元，一般員工最低時薪為17.5元。

這項法案主要包括：

●可收取上限20％的服務費：這項修正案日前已經以7：6的票數獲得通過，新規將允許酒吧和餐廳收取最高20%的服務費，前提是該費用必須向消費者披露，且要描述這筆費用將如何分配，包括哪一部分(如果有)會分配給員工。

●實施「82倡議」的時間表保持不變：議會投票否決了此項修正案，該修正案原計畫縮短提高最低工資標準的時間表，即2025年就要求餐廳和酒吧開始向工人支付跟一般時薪相同的最低工資。

●降低酒類責任險保費：華府的酒類責任險費用明顯高於馬里蘭州或維吉尼亞州。新修正的法案旨在最終降低酒吧和餐廳的保險費。

●送餐應用程式不能對不同服務等級的餐廳進行處罰：禁止Grubhub、DoorDash等送餐小程式配送食物公司，根據餐廳支付的服務費多寡，減少配送範圍，也不可以因此減少配送司機的數量。

部分消費者對於餐館業者可以加收上限兩成的服務附加費，都感到相當驚訝，有顧客質疑，如果已經加收20％的服務費，是否就不用再給服務人員小費？否則一餐100元的餐費，在消費者搞不清楚的情況下，不僅付了兩成服務費，又給了18％小費，等於每餐花費要比菜單價格高出將近五成。

雖然有愈來愈多的餐廳取消小費，並以服務費取代。 但食客和消費者團體一直對這些額外費用提出質疑，稱這些費用並未在菜單上明確披露，並主張這些費用應該包含在菜單價格，而非另外收取。