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逼吞活魚、喝尿液、躺釘子…檢察長曝馬大兄弟會霸凌細節

特派員黃惠玲／綜合報導
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

多個馬里蘭大學的兄弟會組織，對馬州檢察長發出暫時中止馬里蘭大學兄弟會(fraternities)、姊妹會(sororities)運作的禁令提出訴訟，促使該州檢察長因此公布了這些組織迫使新成員喝尿液、躺釘子、吞活魚，並毆打他們，還強灌伏特加的詳情描述。

在檢察長發出暫停運作命令後，馬大校方上周已經先行解除了該校32個兄弟會、姊妹會的禁令，允許這些組織恢復正常活動，不過，根據馬大的聲明，其中仍有五個會還在接受調查。

在校方解除大部分禁令後不久，檢察長布朗(Anthony Brown)提交了一份對禁令訴訟的回應，詳細說明了之前停止這些組織活動的原因，並表示做出暫停決定是正確且適當的措施。

檢察長說明，根據法庭紀錄，該校的學生行為辦公室(Office of Student Conduct)在2月份收到兩份指控違反行為的文件，其中有一名宿舍管理員報告，他在兄弟會的宿舍裡發現一些違禁品與吸毒用具。

該辦公室還收到一位家長的匿名舉報，稱兒子被要求在寒冷的戶外待好幾個小時，後來因體溫過低而需要到該校的健康中心診治。

法庭紀錄還提到，2月份下旬，該辦公室收到一封匿名檢舉電郵，指多個兄弟會對新成員進行欺凌，包括用球拍毆打、用煙頭燙新會員，還讓他們躺在釘子上，文件顯示，這些新成員還被迫吞下活魚、嚼菸草、喝尿液。

根據法院文件，發送匿名電郵者還舉報，他被迫參加「排隊」(Line Up)活動而受到身心虐待了好幾個小時，包括被迫背部靠牆半蹲、伏地挺身、平板支撐，而且為了當眾羞辱他們，還要求裸體或僅穿內衣，身體也遭到攻擊。

該名學生還說，有次活動中因為兄弟會拒絕提供飲水，強迫喝伏特加，導致有人暈倒，但兄弟會卻沒有採取任何措施營救，反而用塑膠球棒打暈倒學生的臉，往其身上潑啤酒，直到該名學生醒過來。

馬大上周五發出公開信表示，學校對兄弟會、姊妹會的安全問題，將持續保持「謹慎、警惕」，校方表示，目前正在調查相關問題，此外，校方會會審查每個社團招募計畫，以及與酒精相關的培訓方案。

兄弟會 馬州

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