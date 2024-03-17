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女力大爆發 華府新開業女老闆 增幅全美第3

特派員黃惠玲／綜合報導
Flowers by Alexes的東主哈金斯(Alexes Haggins)說，女性創業要克服很多挑戰。(花店官網截圖)
Flowers by Alexes的東主哈金斯(Alexes Haggins)說，女性創業要克服很多挑戰。(花店官網截圖)

在一份新發布的「2023年新開業商家女老闆人數增長城市」排行榜中，華府以25％的年度增長率，排名全美第三，僅次於德州奧斯汀(34%)以及佛羅里達州的邁阿密(31%)，第四則為科羅拉多州的丹佛(25%)，佛州奧蘭多(22%)則排在第五。

這份由Yelp公布的報告，使用企業帳戶中標註了「婦女持有」的商家開業數據進行統計分析。

報告提到，2023年無疑是「女性經濟」年，女性成為經濟成長的主要動力。 在舞台和銀幕上，碧昂絲的文藝復興巡演(Beyoncé's Renaissance tour)提振了當地經濟，泰勒絲(Taylor Swift)更成為有史以來票房最高的巡迴冠軍，電影芭比(Barbie)則打破了票房紀錄。 

此外，女性藝人包辦了2024年葛萊美四大獎。過去一年的10本暢銷書中，女性作家占了七本。 

Yelp 數據顯示，2023 年女性企業主在推動當地社區公平方面取得了顯著進步，與2022 年相比，女性擁有的企業新開業數量增加了17%。其中酒店及旅遊業增幅達44％，專業服務增長40％，家庭服務提高38％。

Yelp數據還表明，女性創造和流行的趨勢影響了整個地區的消費者行為一系列產業，包括小說、時尚和健身。

根據小企業管理局(Small Business Administration)的數據，在美國首都地區，女性擁有的企業占了47％。華府花店「She Loves Me」東主西蒙斯(Holley Simmons)說，「我覺得華府充滿雄心勃勃、有能力且聰明的人，尤其是女性。」西蒙斯曾是「華盛頓郵報」的記者，她因為被告知不能休假，決定離職創業。

另一家花店Flowers by Alexes的東主哈金斯(Alexes Haggins)說，在她的父親關閉花店幾年後，去年她終於在華府西北區的厄普舒爾街(Upshur St.)開店，而為了要達成這個目標，她克服了很多挑戰，她感謝社區及許多人給她支持。

也在厄普舒爾街開設冰淇淋甜品店Lulabelle's Sweet Shop的威寧格(Julie Wineinger)說，她所在的街區，大多數商家的老闆都是女性，「女東主對我來說很正常。」

西蒙斯說，疫情對於女性創業起到了一定作用，「當你在家閒著時，有更多時間、空間盡情發揮。」

華府 泰勒絲 芭比

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