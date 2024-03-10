華府擴大改善治安法案 市議會全票通過

為應對令人擔憂的犯罪趨勢，華府議會以全票通過一項包括擴大劫車行為定義、加重槍枝犯罪處罰以及對嫌疑人採集DNA 等的全新法案，此案目前已送交市長辦公室等待市長包瑟簽署後執行。

包瑟在該方案於議會過關後表示，新法將使華府的公共安全與司法系統重新取得平衡，且向建設更安全華府邁出關鍵一步。第六區議員艾倫(Charles Allen)在投票 前表示，這項法案是議會對居民的鄭重承諾，「我們有責任嚴肅對待安全問題」，他說，通過新法比互相指責更具改善治安成效。

這項名為「2024年華府安全綜合修正案」(Secure D.C. Cmnibus Amendment Act of 2024)的法案，擴大了劫車行為的定義，加重了槍枝犯罪的處罰，該法案還允許華府特區 警察在某些情況，對嫌犯進行追捕，並使法官更容易拘留候審期間有暴力罪行的成年人及青少年。

華府聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)曾多次表示，一小部分人對該市的大部分犯罪負有責任，他表示，新的法案部分內容，將為檢警提供至關重要的工具，也將使檢警更容易追究犯下罪行者的責任。

議員們也對法案中有關採集DNA的規定，同意進行修改之前禁止警方採集未定罪被捕者的DNA樣本，新法將允許被指控犯下暴力罪行的人，在聽證會後接受DNA取樣。

此外，新法案允許警方在犯罪熱點一帶設立無毒品區，不過，原本包括在新法案內，將現行零售盜竊重罪門檻從1000元降至500元的條例沒有通過。

美國公民自由聯盟(ACLU)對這項立法表達了反對態度，該組織稱，這樣做給了警察太多的全力，同時減少了問責制的執行。

議會主席門德森(Phil Mendelson)對新法並不完全贊同，他表示，包瑟將此法案做為解決該市犯罪危機的最終方案並不恰當，研究表明，僅藉由加重刑罰來遏止犯罪效果欠佳。