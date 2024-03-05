維州弗堡華人愛心捐款不缺席

參與募款的部分華人。(記者張慶雯／攝影)

弗堡華人 日前積極參與一年一度在弗堡展覽會場舉行的烤牡蠣造福募款籌款( Benefit Oyster Roast)活動。這項募捐今年邁入第39屆，本屆由錦繡浸信會(Fairview Baptist)和 河濱俱樂部教堂(River Club)與弗堡的麥克隆-洛根設備公司(McClung-Logan Equipment Company)共同贊助主辦。

今年主要是為兩歲的德斯金斯 (Aria Noelle Deskins)募款，她從出生起就對牛奶 過敏，需要特殊配方奶粉，在11 個月大時，這名女嬰開始出現不明原因的瘀青和發燒， 17 個月大時接受了血液檢查，確定罹患白血病。維吉尼亞 聯邦大學的團隊立即對她脊椎進行腰椎穿刺及化療，並進行骨髓活檢以確定白血病的特定類型。等待活檢結果期間，她因血液中的大腸桿菌感染而發燒，女童因此接受了多次手術，以解決感染等問題。

當天所得捐款將支付德斯金斯藥物、治療和其他相關費用。女童手術和化療將持續進行到明年8月。

今年參加該募捐的華人比往年都多，很多家庭傾家出動、慷慨捐款。