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維州弗堡華人愛心捐款不缺席

記者張慶雯╱維州報導
參與募款的部分華人。(記者張慶雯／攝影)
參與募款的部分華人。(記者張慶雯／攝影)

弗堡華人日前積極參與一年一度在弗堡展覽會場舉行的烤牡蠣造福募款籌款( Benefit Oyster Roast)活動。這項募捐今年邁入第39屆，本屆由錦繡浸信會(Fairview Baptist)和 河濱俱樂部教堂(River Club)與弗堡的麥克隆-洛根設備公司(McClung-Logan Equipment Company)共同贊助主辦。

今年主要是為兩歲的德斯金斯 (Aria Noelle Deskins)募款，她從出生起就對牛奶過敏，需要特殊配方奶粉，在11 個月大時，這名女嬰開始出現不明原因的瘀青和發燒， 17 個月大時接受了血液檢查，確定罹患白血病。維吉尼亞聯邦大學的團隊立即對她脊椎進行腰椎穿刺及化療，並進行骨髓活檢以確定白血病的特定類型。等待活檢結果期間，她因血液中的大腸桿菌感染而發燒，女童因此接受了多次手術，以解決感染等問題。

當天所得捐款將支付德斯金斯藥物、治療和其他相關費用。女童手術和化療將持續進行到明年8月。

今年參加該募捐的華人比往年都多，很多家庭傾家出動、慷慨捐款。

活動當日一車車的新鮮牡蠣運到募捐中心，一些華人自願者很早就來到現場加入服務行列，充分展現華人不缺席社區活動的大愛精神。

募捐的主會場。(記者張慶雯／攝影)
募捐的主會場。(記者張慶雯／攝影)
本屆募款所得將捐給罹患白血病的兩歲女童德斯金斯。(記者張慶雯／攝影)
本屆募款所得將捐給罹患白血病的兩歲女童德斯金斯。(記者張慶雯／攝影)

華人 維吉尼亞 牛奶

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