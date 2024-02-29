我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

維州擬徵數位商品銷售稅 企業連署反對

特派員黃惠玲／綜合報導
維州擬對包括購買下載數位商品徵收銷售稅。(pexels)
維州擬對包括購買下載數位商品徵收銷售稅。(pexels)

維吉尼亞州共和黨籍州長楊金提出的預算案中，計畫對數位商品徵收銷售稅的提議，引發代表數百家在維州開展業務公司的「科技委員會」(The Technology Council)公開反對。

上周通過的維州預算計畫中，該州參眾議會都同意對串流媒體訂閱、雲端儲存、線上下載等購買行為，徵收新的銷售稅，其中參議會更支持將這項徵稅擴大適用到企業間的交易。

北維州科技委員會(Northern Virginia Technology Council)和其他以商業為重點的遊說與貿易組織，27日聯合致信該州議員，希望議會應該拒絕擬議中的「科技稅」。

根據參眾兩會的預算文件顯示，在未來兩年的州預算中，科技稅估計可帶來超過10億元的收入，業者連署信中提到，如果決策者繼續推進該提案，至少應該豁免企業與企業間的交易，否則公司企業可能被迫將成本轉嫁給消費者，或乾脆遷往別州。

該委員會執行長泰勒(Jennifer Taylor)發表聲明稱，維州擬議的科技稅使維州的公司在全球競爭激烈、利潤空間狹小的行業中，處於明顯的劣勢。她也提到，這項稅收很可能會影響招聘，減少內部研發投資，而目前大部分的研發投資都集中在維州。

根據科技委員會網站，該組織擁有近500家會員，其中包括「財富100強」(Fortune 100)的企業，也有學術機構、政府承包商，其他包括維吉尼亞商會、數據中心聯盟、寬帶網路供應商聯盟等，也加入了簽署。

維州製造商協會(Virginia Manufacturers Association)也簽署了該信，協會主席瓦西(Brett Vassey)表示，擬議的稅收將推高工廠使用的軟體以及在線培訓的成本。

儘管該提案是由共和黨人主導，但也獲得該州民主黨籍民代支持，民主黨人表示，擴大徵稅是一項常識性調整，可讓維州的稅法與日益數位化的世界保持一致。

參議會財政與撥款委員會主席、民主黨州參議員盧卡斯(L. Louise Lucas)說，目前個人購買CD需要繳交銷售稅，但從網路下載卻不需要繳稅，此外，公司的實體伺服器要繳稅，但雲端儲存並不用繳稅，「我主張不論個人或企業，在消費相同服務時，應該適用相同稅收才公平。」

維州 預算 民主黨

上一則

費城市長下令 3/4起高階官員須實體辦公

下一則

芝加哥公投提高豪宅轉讓稅 法官裁決無效

延伸閱讀

澳洲野火夷平房屋 總理艾班尼斯承諾提供一切所需支援

澳洲野火夷平房屋 總理艾班尼斯承諾提供一切所需支援
一洲焦點／維州TJ高中招生裁決 揭亞裔在美求學困境？

一洲焦點／維州TJ高中招生裁決 揭亞裔在美求學困境？
維州TJ高中涉歧視亞裔案 最高院不受理 2大法官異議

維州TJ高中涉歧視亞裔案 最高院不受理 2大法官異議
維州TJ高中歧視亞裔案 最高法院裁決：招生政策合憲

維州TJ高中歧視亞裔案 最高法院裁決：招生政策合憲

熱門新聞

DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
伊州州長普立茲克。(州長辦公室)

無力償還醫療費免煩惱 這一州將消除10億醫療債務

2024-02-21 10:08
一架從新澤西飛往洛杉磯的聯合航空班機(示意圖)，21日因炸彈威脅緊急降落芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲／攝影)

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

2024-02-21 14:36
汽車保險費用才剛漲完，又換房屋保險費用調升。(pexels)

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

2024-02-23 12:32

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校