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振興市中心 華府宣布5年4億投資計畫

特派員黃惠玲／綜合報導
華府市長包瑟(右五)宣布未來五年在市中心投資四億元，以促進市區經濟發展。(包瑟臉書)
華府市長包瑟(右五)宣布未來五年在市中心投資四億元，以促進市區經濟發展。(包瑟臉書)

華府市長包瑟以及政界、商界領袖，26日一起宣布了一項旨在增加市中心活動的振興計畫，這項計畫預計花費四億元並以五年時間落實。

根據華府市中心商業改進區(DowntownDC Business Improvement District)以及金三角商業改進區(Golden Triangle Business Improvement District)指出，華府市中心正處於疫情後的轉捩點，「市中心曾經繁華，但隨著遠距上班趨勢的發展，辦公人員開始外流，而儘管遊客、居民數量有所增加，但遠不足抵銷上班族流失導致的日常活動損失。」

包瑟說，「我們不想讓人們覺得市中心已經是一座鬼城，因為事實並非如此。」她說，市區經濟活動急劇下降，因此有必要採取干預措施。數據顯示，從2019年以來，整個市中心的年度稅收收入減少2.43億元。

未來五年，振興計畫需要投入8200萬元，專門用於透過改善街景、文化區和藝術來增加遊客數量。

另外還將投入超過5000萬元，用於改善公園和開放空間的品質和數量，4500萬元則會用於吸引和留住新的辦公用戶。

「我們的下一步將是採取一種經濟發展方法，幫助我們吸引新企業、保留現有企業、增加居住人口，同時重點建設一個歡迎所有人的市中心，」華府議會成員、商業和經濟發展委員會主席麥克杜菲(Kenyan McDuffie) 說。

麥克杜菲表示，他對該計畫的各個方面特別感興趣，這些方面將「對協調我們如何改善商業環境，並對我們的公共安全基礎設施，做出立即、切實的改進。」他說，「接下來的幾年至關重要。」

根據該計畫，華府將斥資4000萬元用於擴大零售業；3200萬用於「經濟發展」，包括招商引資人員配置；以及2000萬元用於支持零售商，包括為快閃店和短期概念提供資金；超過3100萬元將用於公共安全措施。

據商業改善區稱，「華府市中心目前每年為大約32萬名員工、2萬5000個居民和1600萬訪客提供服務」，且市中心每年為該區域帶來超過23億元的地方收入。

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