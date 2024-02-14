維州華人迎新春 歌舞美食慶龍年
維吉尼亞州弗堡華人跟瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)外文系及亞洲學生會，日前共同舉辦了一場大型春節聯歡活動，約250位華洋朋友共聚一堂，熱鬧迎接龍年到來。
活動主要負責人、瑪大中文教師唐洪波當天早早就到達會場進行布置，瑪麗華盛頓大學特別在中餐館預定了左宗雞、芥藍牛、炒面、炒竹筍、紅燒排骨等美味佳餚。與會的華人朋友以家庭為單位自帶精心烹調的美食，而且認真填寫主辦方印製的食品安全報告單，包括選料、烹調方法及名稱等。熱心公益的梁太太和一位華人留學生負責驗收所有的食品，確保當晚大家放心享用美食。
當天參加聯歡的人們紛紛穿上節日服飾，部分女士們的旗袍尤其亮眼。聯歡會上還安排了書法表演，由葉喜妹現場揮毫「中國龍」。熱愛中國茶文化的瑪麗華盛頓大學學生中文名字劉雅明(Morgan Lewellen)表演了功夫茶，熟練流程及動作，十分吸睛。
演出節目在下午2時准時開始，首先上場的是弦樂四重奏，接下來是瑪麗華盛頓大學的學生合唱「康定情歌」和「月亮代表我的心」。當地華人的媽媽們組成的舞蹈隊演出團扇舞「花好月圓」，舞姿優美，大獲讚賞。
歌唱家吳裔琳的「紅河谷」和「長江之歌」，天籟之音讓人陶醉；中文班的小娃娃們表演的唐詩演唱「春曉」等和「拔蘿蔔」，逗趣可愛。其他節目還有德欣欣和謝方艷夫婦的二重唱「梅花淚」，加上查秋華伴舞，歌聲動聽畫面唯美。
當地華人用粵語演唱的小合唱「萬水千山總是情」，以及，謝方豔及弗堡華人牧師蔣慶江的「一剪梅」，均贏得熱烈掌聲。演出期間還穿插放映亞洲國家的農曆新年的傳統，亞洲傳統的服裝秀也十分亮眼。團體廣場舞更掀起高潮。
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