維州華人迎新春 歌舞美食慶龍年

維州弗堡華人跟瑪麗華盛頓大學外文系及亞洲學生會聯合新春晚會演出精彩。(記者張慶雯／攝影)

維吉尼亞州 弗堡華人 跟瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)外文系及亞洲學生會，日前共同舉辦了一場大型春節聯歡活動，約250位華洋朋友共聚一堂，熱鬧迎接龍年到來。

活動主要負責人、瑪大中文教師唐洪波當天早早就到達會場進行布置，瑪麗華盛頓大學特別在中餐館 預定了左宗雞、芥藍牛、炒面、炒竹筍、紅燒排骨等美味佳餚。與會的華人朋友以家庭為單位自帶精心烹調的美食，而且認真填寫主辦方印製的食品安全報告單，包括選料、烹調方法及名稱等。熱心公益的梁太太和一位華人留學生負責驗收所有的食品，確保當晚大家放心享用美食。

當天參加聯歡的人們紛紛穿上節日服飾，部分女士們的旗袍尤其亮眼。聯歡會上還安排了書法表演，由葉喜妹現場揮毫「中國龍」。熱愛中國茶文化的瑪麗華盛頓大學學生中文名字劉雅明(Morgan Lewellen)表演了功夫茶，熟練流程及動作，十分吸睛。

維州弗堡華人跟瑪麗華盛頓大學外文系及亞洲學生會聯合新春晚會中示範茶道。(記者張慶雯／攝影)

演出節目在下午2時准時開始，首先上場的是弦樂四重奏，接下來是瑪麗華盛頓大學的學生合唱「康定情歌」和「月亮代表我的心」。當地華人的媽媽們組成的舞蹈隊演出團扇舞「花好月圓」，舞姿優美，大獲讚賞。

維州弗堡華人跟瑪麗華盛頓大學外文系及亞洲學生會聯合新春晚會演出精彩。(記者張慶雯／攝影)

歌唱家吳裔琳的「紅河谷」和「長江之歌」，天籟之音讓人陶醉；中文班的小娃娃們表演的唐詩演唱「春曉」等和「拔蘿蔔」，逗趣可愛。其他節目還有德欣欣和謝方艷夫婦的二重唱「梅花淚」，加上查秋華伴舞，歌聲動聽畫面唯美。

當地華人用粵語演唱的小合唱「萬水千山總是情」，以及，謝方豔及弗堡華人牧師蔣慶江的「一剪梅」，均贏得熱烈掌聲。演出期間還穿插放映亞洲國家的農曆新年的傳統，亞洲傳統的服裝秀也十分亮眼。團體廣場舞更掀起高潮。