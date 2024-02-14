座落華埠 華府首個社區安全中心啟用

華府市長包瑟宣布，位於華埠的第一個「安全商業走廊樞紐」開始營運，將強化該區的公共安全、社會福利及心理健康服務。(Downtowndc.org截圖)

華府 市長包瑟12日宣布，設於華埠 的全新社區中心「安全商業走廊樞紐」(Safe Commercial Corridor Hub)開始營運，這個華府第一個安全中心，旨在為居民提供與警方及其他市府機構直接接觸的機會，藉以處理犯罪及行為健康問題。包瑟說，「我們不僅要讓人們安全，還要讓居民『感到』安全。」

就在這所「安全樞紐」開業前一天，附近的華格林藥局 才發生一起搶劫嫌犯被槍殺事件。與包瑟一同出席「安全商業走廊樞紐」開幕式的華府警局局長史密斯(Pamela Smith)說，遭槍殺的男子是一名搶劫嫌犯，他在華格林藥局內搶走了一名警衛手中的槍枝，因此被另一名華格林警衛開槍擊中。警方稱，中槍嫌疑人目前仍未脫離險境。

史密斯說，該名嫌犯在此次槍擊案發生前，已經至少在同一家華格林犯了七次搶劫案，警局稱，將會對此案逮捕更多涉案嫌疑人。史密斯表示，從去年7月以來，他們一直與聯邦調查局(FBI)合作調查針對這家華格林的搶劫案件。

包瑟說，除了在華埠設立安全中心外，今年春季還將在Anacostia以及在U街沿線陸續開設另兩個安全中心。

她說，如果有人從事犯罪活動，「我們已經發出明確信息，他們將被追究責任。」市長還表示，她正在推動議會通過「安全華府」(Secure DC)的法案，希望該法案能夠在不進行修正的情況下獲得議會支持。

「安全華府」法案，將加強涉及槍枝的相關法律，並重新定義劫車行為，新法將把在車外通過武力或威脅，從他人手中奪走車鑰匙的情況列入劫車罪行，這項法案獲得警察組織「警察兄弟會」(Fraternal Order of Police)認同。

華埠新的社區中心「安全商業走廊樞紐」，將在每周一到周五早上9時開放到傍晚6時，包瑟說，「這個中心可以說是華府警局的一部份，也是鄰里及社會服務辦公室的一部份。」包瑟以及史密斯並一致提到，該中心將增加警力駐守。

史密斯說，許多居民向她表示，希望看到更多警察出現在社區，因為當警察出現時，他們會感到很安全。

包瑟表示，新的一年華府整體犯罪率呈下降趨勢，但根據最新警方數據，搶劫案卻增加了12%，史密斯說，搶劫也包括汽車竊盜。除了警察外，新的安全中心還將有來自社福部門、行為健康部以及亞太裔事務辦公室、社區關係和服務部門，以及夜生活和文辦公室的代表為大家服務。