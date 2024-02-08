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華府議會通過打擊犯罪法案 劫車、零售盜竊加強執法

特派員黃惠玲／綜合報導
華府議會成員6日投票通過「華府安全綜合修正案」，將加強對劫車、零售盜竊執法。(議員平托X截圖)
華府議會成員6日投票通過「華府安全綜合修正案」，將加強對劫車、零售盜竊執法。(議員平托X截圖)

華府議會6日投票通過了全面打擊犯罪的法案，這項法案將針對該區劫車、零售盜竊、毒品交易、家庭暴力等系列犯罪加強執法。

這項名為「2024年華府安全綜合修正案」(Secure D.C. Omnibus Amendment Act of 2024)的法案，以12：0票過關，該法案包括允許華府特區警察局宣布該區為「禁毒區」，對於「持槍危害」設立新的重罪，同時擴大青少年在法庭聽證前的拘留時間。13位議員中，12位一致支持，第八區議員特瑞永‧懷特(Trayon White)僅投下「出席」票。

議會司法和公共安全委員會主席平托(Brooke Pinto)說，他相信通過該法案傳遞了明確信息，那就是華府正在向更安全、更有保障的方向轉變，而且早該這樣做了。

在對該修正案進行辯論時，幾位議員提到，追究犯罪者責任固然重要，但同樣重要的是，應提供心理健康服務和其他資源來阻止犯罪。

議員特瑞永‧懷特說，這項立法著重在執法，但也要確保警局、政府其他機構提供資源。議員稱，他們已多次聽到居民對於犯罪問題日益增的擔憂，該市去年的暴力犯罪激增了39％，其中包括275起兇殺案、959起劫車案，尤其劫車案比2022年報增了50％。

議員羅伯特‧懷特(Robert White)表示，「我們城市的問題真實存在」，他說，最近看手機時發現，他的朋友、同事連續發來三條簡訊，都涉及犯罪問題，包括搶劫、致命劫車、入室盜竊。

通過議會批准的修正案，將禁止警方採集未定罪前被逮捕者的DNA樣本，但同時推遲了修正案中對其他幾項條款的落實，包括阻止將盜竊重罪的門檻由現行的1000元降到500元。

議員艾倫(Charles Allen)說，總的來說，這是一個強而有力的法案，對過去一年大家有目共睹的暴力事件是最好的回應。

這項法案預計在未來幾周進行第二次也是最後一次投票，通過後再提交給市長包瑟簽署，與其他華府特區的法律一樣，這項全面打擊犯罪的法案也將送交國會審查。

華府特區 投票 暴力犯罪

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