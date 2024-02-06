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車內等妻遭劫殺 前川普官員華府喪命

特派員黃惠玲／綜合報導
56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)
56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

前總統川普政府官員吉爾(Mike Gill，56歲)日前傳出在華府遭遇劫車且不幸被槍殺，吉爾的妻子克里斯蒂娜(Kristina Gill)證實了丈夫的死訊，這起死亡劫車案，再度引發民眾對華府治安惡化問題的不滿及擔憂。

吉爾曾在美國商品期貨交易委員會(CFTC)擔任幕僚長，川普在吉爾遭遇不幸後，在網路上發文稱吉爾「很棒、才華橫溢……一個特別的人」。吉爾也曾三次被任命為華府選舉委員會委員。

根據華盛頓郵報報導，吉爾上周一(1月29日)傍晚開著吉普車準備去接妻子，大約5時45分左右，他坐在停放於K Street NW 900街區的車子內等妻子。當局稱，這時一名男子爬進他的車並開槍射殺了他。 吉爾的妻子後來在人行道上發現了吉爾，吉爾頭部躺在血泊中，一隻腳仍在吉普車內。雖經緊急送醫搶救仍不治。

警方確認嫌犯為28歲的康寧漢(Artell Cunningham)，警局表示，康寧漢在殺了吉爾後，隔天清晨又在第3街和N街東北區作案，他走近一輛車並向車主索要鑰匙，接著開槍打死了35歲的瓦斯逵茲(Alberto Vasquez, Jr.)。

警方說，從1月29日傍晚到30日上午間，康寧漢除了犯下上述兩起案件外，至少還涉及另外三起搶劫案，他還向兩部警察車開槍，康寧漢最終被執法人員開槍打死。

克里斯蒂娜發表一份聲明稱，「我深感悲痛的通知大家，我的丈夫吉爾過世了，他的突然離開，給我們的生活留下了永遠無法彌補的空白，」她說，「在這個悲傷的時刻，我們感謝家人、朋友和社區傾注的愛和支持，並向所有伸出援手表示哀悼和幫助的人衷心感謝。」

吉爾去世時，擔任非營利組織住房政策委員會(Housing Policy Council)「資本市場」(Capital Markets)資深副總裁。

美國商品期貨交易委員會前主席吉安卡洛(Christopher Giancarlo)稱吉爾是「地球上最出色、最誠實、最真誠、最開放的人之一」。

近年來，華盛頓特區的劫車事件頻繁，引起居民的不滿與擔憂。德州民主黨國會眾議員奎利亞爾(Henry Cuellar)去年10月也在華府遇到持槍劫持。

華府特區警方紀錄顯示，去年1月到11月共有250起兇殺案，這是該市從2003年以來的最高數字。同期，還發生了908起劫車事件，其中77%涉及槍枝。去年12月，一名17歲青少年林奇(Devonta Lynch)，因涉嫌偷竊一名聯邦調查局(FBI)特工的汽車而被指控武裝劫車。

大都會警察局(Metropolitan Police Department)網站稱，今年從1月1日以來劫車事件已達53起，其中53%的案件涉及槍枝，其中只有10宗偵破結案。

涉及至少五起搶劫槍殺案件的康寧漢，後來被警方開槍打死。(大都會警局)
涉及至少五起搶劫槍殺案件的康寧漢，後來被警方開槍打死。(大都會警局)

華府特區 川普 大都會

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