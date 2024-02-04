治安差、成本增 華府去年至少52家餐館關門

華府Pursuit Wine Bar & Kitchen經營多年，但去年短短五個月期間遭盜五次，導致業主決定關門。(Pursuit Wine Bar & Kitchen臉書)

一項調查顯示，治安問題以及不斷上漲的成本，導致華府 餐館業在2023年有數十家餐廳關閉或遷離該地區。

去年到12月底，華府至少有52家餐廳關門，平均每周一家，2022年關閉的餐廳家數則有48家。犯罪頻發，是造成餐飲業紛紛退出華府市場的一大原因。

以華府Pursuit Wine Bar & Kitchen為例，該餐館在短短五個月內遭五次竊盜，最終在去年12月初宣布關門大吉；去年11月時，Brine Oyster and Seafood House餐廳，也因為暴力犯罪 而關閉了在華府的兩家分店。

上述兩家餐廳都位於H街門廊區(H Street Corridor)，此地點的犯罪問題格外嚴重，不少商家都因為治安狀況差而被逼到經營死角。

該區的Fresca Taqueria也發生過入室盜竊，店家巴斯蒂安(Evelyn Bastian)說，竊賊只用兩分鐘就打破了餐館玻璃進入店裡，拿走抽屜現金，然後從容離開，「他雖然只偷走500元現金，但修復玻璃的費用卻比被偷的現金花費加倍。」

巴斯蒂安說，「我們只是一個家庭餐館，員工就我跟我的父母」，經歷過偷竊案後，他們開始思考搬到其他地方開業的可行性。

頻頻被盜的Pursuit Wine Bar & Kitchen東主凱林斯基(Adam Kelinsky)在做出關門決定前，已多次擔心不斷發生的犯罪案影響餐館繼續經營的能力。凱林斯基希望當局採取措施的心聲，顯然沒有被聽見，「我們交了很多稅，但卻沒有得到回報，我們的要求不高，就是想要安全」，在第五次經歷被盜後，他決定關掉餐館。

與去年同期相比，華府的總犯罪率上升了27％，暴力犯罪更飆升了40％。

另方面，華盛頓大都會餐館協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)的調查指出，成本上升是2023年餐館倒閉的主要原因。

該調查將原因歸咎於「82號計畫」(Initiative 82)，這項已經生效一年多的法案，將小費工人的最低時薪 從5.05元逐步提高到15.2元，以與非小費工人的最低時薪持平，該法案規定最低時薪從2022年到2027年間，每年需提高2元。

為了因應人力成本提高，調查顯示，華府地區91％的餐館提高了工資，去年夏季餐館的營業額比前年減少了35％，75％的餐廳利潤下降，52％的華府顧客因為價格上漲而比以往更常在家用餐。