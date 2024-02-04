我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

治安差、成本增 華府去年至少52家餐館關門

特派員黃惠玲／綜合報導
華府Pursuit Wine Bar & Kitchen經營多年，但去年短短五個月期間遭盜五次，導致業主決定關門。(Pursuit Wine Bar & Kitchen臉書)
華府Pursuit Wine Bar & Kitchen經營多年，但去年短短五個月期間遭盜五次，導致業主決定關門。(Pursuit Wine Bar & Kitchen臉書)

一項調查顯示，治安問題以及不斷上漲的成本，導致華府餐館業在2023年有數十家餐廳關閉或遷離該地區。

去年到12月底，華府至少有52家餐廳關門，平均每周一家，2022年關閉的餐廳家數則有48家。犯罪頻發，是造成餐飲業紛紛退出華府市場的一大原因。

以華府Pursuit Wine Bar & Kitchen為例，該餐館在短短五個月內遭五次竊盜，最終在去年12月初宣布關門大吉；去年11月時，Brine Oyster and Seafood House餐廳，也因為暴力犯罪而關閉了在華府的兩家分店。

上述兩家餐廳都位於H街門廊區(H Street Corridor)，此地點的犯罪問題格外嚴重，不少商家都因為治安狀況差而被逼到經營死角。

該區的Fresca Taqueria也發生過入室盜竊，店家巴斯蒂安(Evelyn Bastian)說，竊賊只用兩分鐘就打破了餐館玻璃進入店裡，拿走抽屜現金，然後從容離開，「他雖然只偷走500元現金，但修復玻璃的費用卻比被偷的現金花費加倍。」

巴斯蒂安說，「我們只是一個家庭餐館，員工就我跟我的父母」，經歷過偷竊案後，他們開始思考搬到其他地方開業的可行性。

頻頻被盜的Pursuit Wine Bar & Kitchen東主凱林斯基(Adam Kelinsky)在做出關門決定前，已多次擔心不斷發生的犯罪案影響餐館繼續經營的能力。凱林斯基希望當局採取措施的心聲，顯然沒有被聽見，「我們交了很多稅，但卻沒有得到回報，我們的要求不高，就是想要安全」，在第五次經歷被盜後，他決定關掉餐館。

與去年同期相比，華府的總犯罪率上升了27％，暴力犯罪更飆升了40％。

另方面，華盛頓大都會餐館協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)的調查指出，成本上升是2023年餐館倒閉的主要原因。

該調查將原因歸咎於「82號計畫」(Initiative 82)，這項已經生效一年多的法案，將小費工人的最低時薪從5.05元逐步提高到15.2元，以與非小費工人的最低時薪持平，該法案規定最低時薪從2022年到2027年間，每年需提高2元。

為了因應人力成本提高，調查顯示，華府地區91％的餐館提高了工資，去年夏季餐館的營業額比前年減少了35％，75％的餐廳利潤下降，52％的華府顧客因為價格上漲而比以往更常在家用餐。

華府 最低時薪 暴力犯罪

上一則

夏州擬修憲 徵地產附加稅資助公校 意見兩極

下一則

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

延伸閱讀

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲
華府青少年犯罪惡化 議員提「問責制」

華府青少年犯罪惡化 議員提「問責制」
華府龍年春節大遊行 2/11盛大登場

華府龍年春節大遊行 2/11盛大登場
46歲男超市打工10年仍領最低時薪 1理由不想換工作

46歲男超市打工10年仍領最低時薪 1理由不想換工作

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，重傷住進加護病房，目前警方已逮捕29歲嫌犯。（取材自夏威夷檀香山警察局網站）

中國女教師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

2024-01-27 00:43
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%