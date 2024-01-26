我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

日逾45學生偷竊 華府CVS藥局關店

特派員黃惠玲╱綜合報導
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

由於頻繁遭竊賊洗劫，位於華府哥倫比亞高地區(Columbia Heights)的一家CVS連鎖藥局決定在2月29日關閉該處門店。根據指出，每天早上、學校下課後及深夜時段，估計超過45名學生會到店裡偷洋芋片、飲料等商品。

這家藥局在去年10月被一個青少年團夥盯上而遭洗劫一空，影片經上傳後一度在網路瘋傳。

因為該處門店偷竊情況非常嚴重，消費者開始轉到其他地方購物。當地居民米勒(Illana Miller)告訴電視台WTTG，「老實說，可能我只會去買藥，如果需要其他東西的話，我就去其他地方，因為架子上幾乎什麼都沒有。」

WTTG報導還提到，有些街頭小販直接付錢給小偷到店裡偷東西，然後再把這些商品轉手賣掉。有民眾看到離CVS幾步之遙的地方出售牙刷、沐浴露、汽車清新劑、洗衣精、清潔用品。

近年零售業盜竊的報導激增，零售、防止犯罪的專業人士將此歸咎於有組織犯罪團夥的橫行。

刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據顯示，與2019年相比，去年上半年全美24個城市的商店盜竊事件增加了8453起。百貨連鎖店目標公司(Target)去年5月表示，預計2023年暴力盜竊對該公司造成超過五億元的損失。

此現象導致零售商不得不採取措施減少盜竊，本月稍早，加州灣區的沃爾瑪(Walmart)、目標百貨等商店，已開始將內衣、襪子類商品上鎖。

華格林連鎖超市去年也在芝城推出第一家「數位化」門店，消費者進入這家店時，會發現店內陳設的商品數量，大概只有以往的四分之一。

伊州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)會長卡爾 (Robb Karr) 表示，在芝加哥及其周邊地區的連鎖藥店、7-11 便利店、沃爾瑪、目標百貨和梅西百貨等商店，多次成為有組織零售犯罪活動的作案標的，一群或多群不法份子闖入這些商店盜竊的案件不勝枚舉。

卡爾說，零售盜竊不僅是零售商失去產品的問題，而令人關注的是這些犯罪者變得更具侵略性，甚至暴力，他表示，華格林新的店面重新設計，的確可能是為了防範盜竊。

美妝用品連鎖絲芙蘭(Sephora)也將香水從貨架上撤下，只放上試用品，現在要買一瓶香水，必須向收銀台的工作人員索取。去年夏天，在犯罪頻發的舊金山，甚至出現華格林店的冷凍櫃用鏈條鎖住的影片，華格林員工表示，店裡每天至少被小偷盯上20次。

青少年犯罪問題在華府也日益嚴重，在2023年前九個月中，有458名青少年因搶劫(包括劫車)、殺人或使用危險武器攻擊而被捕。華府市長包瑟辦公室對此發布警告，稱此數字比2022年全年的逮捕數增加10％。

犯罪率上升被美國零售業視為據點關門的原因之一，2023年全美有20家大型零售商關閉了2847家門店。

CVS發言人對於關閉華府哥倫比亞高地門店的決定表示，「在我們服務的社區保持藥房服務的可及性，是我們做出關店的重要考慮因素。」

零售商 華府 目標百貨

上一則

芝罪案減5成 警局長：警民合作具成效

延伸閱讀

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
小型股被看好 近三年來首見

小型股被看好 近三年來首見

熱門新聞

全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

2024-01-22 10:41
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01
南斯涉嫌開槍殺死八人。(威爾郡警長辦公室)

危機解除 芝瘋狂槍手連殺8人 逃德州遭圍捕舉槍自盡

2024-01-23 09:58
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒