馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學

馬里蘭州教育委員會23日宣布，從明年開始，馬州 所有公立學校 在教導孩子閱讀時，都將著重語音和詞彙。馬州臨時學監賴特(Carey Wright)呼籲，所有公立學校從2024-25學年開始，都應使用科學閱讀(Science of Reading)方法。

許多在華府地區的學區，都已經轉用閱讀科學方法進行識字教學，藉此幫助孩子們在疫情 後趕上學習進度，根據教委會聲明，這些教學策略涉及語音、詞彙、流暢性和理解力，而不是從上下文找出文章含意的線索。

賴特曾任密西西比州的教育總監，他利用科學閱讀法幫助該州學生提高了閱讀成績，他也因此備受讚譽。當時他讓密州四年級學生在「全國教育進步評估」(National Assessment of Educational Progress)獲得全國第一的佳績。

目前馬州四年級學生在「全國教育進步評估」獲得閱讀熟練的比率為31%，八年級則為32％。

馬州四年級學生的平均閱讀成績，從2015年的全國第24名，下降到2022年第40名；八年級學生的得分也從2015年的全美18名，跌到2022年的25名。

馬州計畫到2027年，將四年級、八年級的閱讀熟練度排名，提升到全美前十。