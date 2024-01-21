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華府公校 下學年擬推出社會情緒學習課

特派員黃惠玲／綜合報導
華府預計從2024-25學年起，推出幼稚園到成人教育班的社交情緒學習課程。(華府州教育總監辦公室臉書)
華府預計從2024-25學年起，推出幼稚園到成人教育班的社交情緒學習課程。(華府州教育總監辦公室臉書)

華府教育總監辦公室(DC Office of State Superintendent of Education，OSSE)發布了公立學校、公立特許學校(public charter schools)「社會情緒學習」(social-emotional learning，SEL)的課程標準草案。該課程如確定施行後，從幼稚園到成人教育班的學生都將包括在內。

社會情緒學習的概念由美國學業與社會情緒學習協會(CASEL, The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)提出，是當前全球備受關注的教育趨勢。目前包括加州、伊州等，都已經落實對學生進行相關課程教育。

雖然社會情緒學習的概念較抽象、範圍廣，卻是孩子因應環境變化的重要能力。例如疫情下，學校多利用遠距教學，孩子在家上課，和同學互動愈來愈少。當孩子回到學校，需要重新適應校園生活，融入與老師、同學的互動，社會情緒學習便顯得重要。

華府州教育總監葛蘭特(Christina Grant)說，社會情緒學習是為替華府學生提供高質量、公平教育體驗的重要一環，課程標準將有助於營造讓學生感到安全、感到受關注且愛護的學校環境，最終促進學生的學習，鍛鍊學生的社交能力、情緒以及學術技能，她說，所有對於學生學習、生活發展有幫助的支持都非常重要。

這份課程草案，將協助學生：「認識、理解、表達以及管理情緒」、「知道自己何時應尋求幫助」、「設定並努力實現個人和學業目標」、「同情並尊重他人」、「了解決策對個人和社區的影響，以非暴力方式緩和並解決衝突」、「在不同環境中建立並保持積極、相互尊重和健康的人際關係」。

官員表示，制訂SEL標準是華府州教育總監辦公室2023-25的戰略計畫的一部分，旨在促進學生及教職員的健康成長。如對該草案有任何回饋意見，即日起可參與官網推出的在線調查，網址：https://reurl.cc/Xqmbgg

在收集公眾意見後，SEL標準預計在今春定稿，並將在2024-25學年於華府公校實施。

華府 教育總監 加州

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