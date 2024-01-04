疫情後遺症 近4成招聘經理不愛雇大學應屆畢業生

一項調查顯示，將近4成的招聘經理，對應屆大學生敬謝不敏。(pexels)

一項新的分析調查指出，許多應屆大學畢業生在基本人際交往、專業技能方面表現欠佳，導致他們不太受歡迎，而出現這種情況，新冠疫情 期間的居家避疫 措施恐怕難辭其咎。

Intelligent.com最近對800位招聘經理進行的一項調查發現，多達38％的經理避免聘用應屆大學畢業生，轉而選擇年齡較大的應徵者。

近一半的受訪經理表示，他們不得不解雇剛畢業的大學生，還有58％的受訪經理說，應屆畢業生根本沒有做好就業 準備。

伊薩卡學院派克傳播學院(Ithaca College's Roy H. Park School of Communications)的教授蓋斯(Diane Gayeski)說，許多應屆畢業生沒有為基本的求職面試做好準備，「他們的衣著不合適」，他們沒有準備好在面試中表現出人們期望的行為，例如缺乏眼神交流、在電子郵件中以不恰當的「Hey」開頭，甚至還帶父母參加求職面試。

受訪的雇主稱，高達五分之一的應屆大學畢業生面試者帶著爸媽一起前往，蓋斯說，「我想告訴家長不要這樣做，你這不是在幫孩子成長，而且會給面試官留下負面印象。」

應屆大學畢業生在進入大學後不久，就遭遇因應新冠疫情大流行而採取的居家避疫、遠距教學，明顯缺乏典型的人際交往成長經驗。疫情期間，大學校園沒有演講嘉賓、沒有實習機會、各種俱樂部也不怎麼活躍，體育運動同時受到很多限制，「疫情期間的大學生，少了以前的大學生活經歷」。

Intelligent.com的調查以及其他針對人力資源經理的調查發現，初入職場的Z世代對薪酬、職稱、工作場的休假以及工時的安排，有著不切實際的期望。

蓋斯說，大約有20％的學生因為疫情期間的各種彈性措施，而習慣了某些形式的通融，例如可以在課堂上吃東西、作業有更寬鬆的截止日、不必在群眾前演講等。一旦這些社會新鮮人進入職場，各種困難與挑戰也會接連而至。

調查發，63％的與應屆大學畢業生共事過的雇主表示，這些人經常無法處理自己的工作量，61％表示他們經常上班遲到，59％稱他們經過錯過工作截止日期，53％表示他們經常開會遲到。

為了協助剛離開校園的年輕人順利踏入職場。該網站也提供了應屆畢業生如何為求職面試做準備的相關信息。