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馬州漲最低時薪 明年起調至15元

特派員黃惠玲／綜合報導

從下周一(1月1日)開始，馬蘭州的最低時薪將從13.25元提高到15元。馬州州長摩爾政府稱，這項新法比預定落實的時間提前了兩年，估計將有16萬3000名員工的薪資受惠。

支持調漲最低時薪的五金店A Few Cool Hardware Stores創辦謝弗爾(Gina Schaefer)表示，任何薪資增長都意味著企業主必須全盤考量成本，思考如何在其他方面節省開銷或拓展財源，這家店在巴爾的摩、銀泉和塔科馬公園均設有分店。

謝弗爾說，「我們的員工擁有的錢越多，用於當地經濟的資金就越多，」他說，當更多的居民有更多的錢可以花時，對所有當地企業來說都是好事。

批評人士則表示，這項法律迫使企業花更多的錢，尤其是一些受到疫情重創的企業。馬里蘭州餐館協會代表湯普森(Melvin Thompson)表示，增加勞動成本的法律對餐飲業影響尤其嚴重。湯普森說：「加速實施馬里蘭州15元的最低工資，為餐廳帶來額外的負擔，特別是通貨膨脹和持續的供應鏈問題，食品和產品價格上漲，使餐廳從疫情中完全恢復的難度更高。 」

馬州蒙郡今年稍早即已要求51位或以上員工的公司，支付最低時薪資16.70元。中型公司(員工11至50名)的最低時薪則從14元提高到15元。

目前華府的最低時薪為17元，維吉尼亞州為每小時12元。美聯社對此報導作出了貢獻。

最低時薪 疫情 馬州

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