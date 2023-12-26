暖化土壤變濕暖 聖誕樹種植更困難

平均每棵聖誕樹要長八到十年才能達到市場尺寸，而在大商場或廣場的巨型聖誕樹，一般要成長十幾年甚至數十年。圖為2023年的白宮聖誕樹。（記者張筠／攝影）

隨著氣候變暖，聖誕樹種植的難度也愈來愈大，由於氣溫會影響土壤溫度，進一步決定地下微生物的含量和真菌活性，近幾十年來聖誕樹種植培育者努力研究如何在聖誕樹培植上應對氣候變化。他們擔憂，未來種樹更難，因土壤溫度過高，真菌導致樹木生病致死的速度，恐將超過樹木培植生長的速度。

聖誕樹培育專家洛克斯(Jim Rockis)長年在西維吉尼亞州 (West Virginia)和賓州(Pennsylvania)研究樹木種植，他和其他種植研究者常到高山尋找標誌性的長青樹，為他們培育聖誕樹尋找思路，不過由於近幾年氣候變暖明顯，土壤濕度和溫度更高，很容易產生會導致樹木根部腐爛的真菌，不僅會吸走樹苗的水分，導致針葉變乾變脆，甚至會變焦黃，最終樹木會枯槁死去。

洛克斯說，聖誕樹培育專家已幾十年與氣候變暖抗爭，由於土壤條件的細微變化都會影響樹木的健康程度，雖然一般民眾看不出每棵聖誕樹之間有什麼區別，「但今年的聖誕樹品質其實已不如去年」，他表示，平均每棵聖誕樹要長八到十年才能達到市場尺寸，「今年種下的小樹，就是十年後民眾慶祝佳節時，在家裡需要的溫馨裝飾」，而在大商場或廣場的巨型聖誕樹，一般要成長十幾年甚至數十年。

被稱為「聖誕樹博士」的查斯塔格納表示，由於氣候變暖，未來土壤恐怕溫度更高，且更濕潤，這將導致真菌疫情更頻繁，威脅聖誕樹生長。（華盛頓州立大學提供）

為了克服氣候變化的問題，與洛克斯一樣的樹木研究者不斷尋找更適合聖誕樹培植的環境，被人稱為「聖誕樹博士」(Dr. Christmas Tree)的華盛頓州 立大學(Washington State University)教授查斯塔格納(Gary Chastagner)，數十年來致力於研究冷杉(firs)和其他類似節日樹種(festive species)，他和洛克斯目前正積極研究土耳其等國家的冷杉，尋找適合聖誕樹生長的土壤環境。

過去兩年，華盛頓州和俄勒岡州因真菌疾病爆發而死亡的長青樹和植物多得驚人，查斯塔格納擔憂隨著氣候變暖，未來土壤會更高溫、濕潤，樹木死亡的速度將遠超種植、成長的速度。

雖然查斯塔格納及其團隊已有許多採樣，研究真菌疫情爆發後，樹木是否能康復，能再存活多久，甚至可否繁殖，但研究也面臨重重困難，包括土壤溫度變化會影響採樣準確度，而今年「自然氣候變遷 」雜誌(Nature Climate Change)刊登的一份歐洲研究發現，土壤溫度升高的速度比空氣溫度升高的更快，這也會影響草原、森林、其他農業地區的健康，其他植被面臨害蟲和疾病威脅，樹木的生長也會面臨更多挑戰。

馬州國家港口(National Harbor)的聖誕樹。（記者張筠／攝影）

密西根州立大學(Michigan State University)園藝和林業教授克雷格(Bert Cregg)說，森林和農田的變化不會在一夜之間發生，但長期狀態會隨氣候變化，「未來樹木將更難生長」。

土壤溫度變化之所以嚴重影響樹木生長，另一個原因是溫度會決定土壤的碳儲存能力，溫度愈高，土壤長期儲碳能力會愈下降，這與地下微生物含量也密切相關。