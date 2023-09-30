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Metro赤字危機 恐裁員削減服務

記者王稚融／紐約報導
Metro表示如未獲額外經費，數月內將裁員、減少公車和地鐵服務。(歐新社)
Metro表示如未獲額外經費，數月內將裁員、減少公車和地鐵服務。(歐新社)

華府Metro官員表示，如果對迫在眉睫的預算赤字沒有獲得緩解，可能會在幾個月內發出裁員和凍結招聘的通知，未來也將減少公車和地鐵的服務。即使Metro已經開始從新冠疫情中恢復，明年仍需要華盛頓特區、馬州和維州各增加數億元支助，來幫助Metro保持相同服務水準。

Metro公布的文件顯示，儘管下一年面臨的預算赤字並不像近幾個月來的那麼嚴重，但仍然很大。預算赤字預計為7億5000萬元，但Metro表示，可以在明年透過「一次性」削減9500萬元，預計明年和未來幾年將再削減5000萬元。還可以透過轉移資本項目的資金來削減3億4500萬元的赤字，以便明年繼續運營。

Metro當局保證，這些削減不會損害安全或服務，包括提前終止租賃、呼叫中心和倉庫整合、技術節省以及改進維護以降低軌道維修成本等。然而，他們警告，這不是一個好的長期策略，最終仍可能會迫使許多項目推遲或削減，包括未來的8000系列軌道車、零排放公車等。

下一年的預算將於2024年7月1日生效，Metro估計明年需要增加至少24%至34%才能維持Metro目前的公車和地鐵服務。為了避免對長期資本項目產生任何有害影響，明年需要增加近50%。如果財務承諾沒有到位，他們必須在1月份通知工會員工可能會裁員，並凍結招聘，最終將損害公車和地鐵服務。

目前，馬州、維州和華盛頓特區每年都以稅款來幫助維持Metro的運行，其中馬州和維州將年度增幅上限限制在3%。儘管目前客流量已恢復到疫情以前的水平，但是通貨膨脹和疫情期間資金減少，造成Metro仍將面臨巨額赤字。Metro官員表示，為了防止明年和未來大幅削減服務，交通機構需要三地大幅增加來年支付的金額，每年至少須再增加3%。

「這是一場迫在眉睫的財政危機，但我們必須應對。沒有其他選擇」華盛頓特區議會交通委員會主席查爾斯艾倫(Charles Allen)說:「我一直在與馬州和維州的當選同行進行溝通，我們將共同面對危機。」

馬州眾議院交通委員會主席德爾·馬克·科曼(Del. Marc Korman)也表示：「馬州也參與了討論，以確定如何為Metro提供資金，同時也安排我們自己的州預算和交通優先項目。地鐵對整個州都很重要，尤其是蒙哥馬利和喬治王子郡，因此我們將繼續合作，找到正確的金額和方法。」

馬州 預算 地鐵

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