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美京博雅苑幼兒園接受報名

馬州訊
圖為美京博雅苑幼兒園小朋友在美京華人活動中心40周年慶典中表演節目。（主辦方提供）
圖為美京博雅苑幼兒園小朋友在美京華人活動中心40周年慶典中表演節目。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)的美京博雅苑現為幼兒園課程設有四個班級，按照年齡劃分，日常活動包括自由遊戲、語言社交認知發展、集體活動、上廁所訓練、午睡及用餐。除了學術和語言課程，還有藝術、舞蹈、瑜伽、體操等豐富的戶外活動，並有師生的一對一交流互動。

蜂鳥班(2至3歲)：課程重在營造關愛分為，校內配備有吸引力的教具，激發孩子們的學習興趣和好奇心，用創意課程引導孩子探索。

紅雀斑、鷦鷯班(3至4歲)：這兩班旨在為孩子們進入幼兒園大班做準備，通過鼓勵和指導，幫助孩子們成長，並自信看待自己。

知更鳥班(4至5歲)：幫助學生為將來的學習之路做準備，課程具有項目式、探究式等特點，讓學生培養自信，並培養他們自主學習的動力。

各班級收費標準根據孩子們的年齡和照顧時間而異，美京博雅苑提供每周五天的日程安排。全天日程為上午9時至下午3時，延長日程為上午9時至晚上6時30分。詳情可致電(301)978-3918，(301)978-3922。學校地址：9400 Key West Ave Rockville MD 20850。

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