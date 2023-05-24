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19歲男駕車衝撞白宮附近圍欄 車內有納粹旗

記者張筠／華盛頓報導

19歲少年坎杜拉(Sai Varshith Kandula)20日夜間駕一輛U-Hall卡車衝撞到白宮附近的安全圍欄，卡車上搜出納粹的「萬字旗」，警方稱初步調查顯示，坎杜拉可能蓄意為之，現面臨多項指控，包括威脅總統安全、魯莽駕駛、破壞聯邦建築等。

美國特勤局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)表示，肇事者坎杜拉是密蘇里州Chesterfield居民，他20日晚上將近10時駕一輛U-Hall卡車衝撞到拉法葉廣場(Lafayette Square)北部、16街上附近的安全護欄，案發地僅距白宮數百碼(yard)，初步調查顯示他可能蓄意而為。

執法官員表示，沒有任何特勤局人員或白宮官員受傷，警方在卡車上發現納粹旗幟，沒有其他危險武器或爆炸物。

坎杜拉已被國家公園警察(United States Park Police)逮捕，現面臨多項指控，包括蓄意謀殺、綁架、傷害總統、副總統及其家人；以危險武器企圖傷害他人；破壞聯邦建築和財產；魯莽駕駛；非法入侵等。

此案導致附近多條道路封鎖，部分路段23日清晨才開放，白宮附近的Hay Adems和Sofitel旅館人員也緊急撤離。

白宮 納粹 警察

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