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馬州喬郡公校 告社交軟體平台

記者張筠／馬州報導

學生的心理健康近年來備受美國各地家長和公校關注，馬州喬治王子郡公校(Prince George's County)日前對TikTok、臉書等社交軟體和平台提起訴訟，控告它們不重視兒童和青少年心理健康，且推送的內容易讓用戶成癮，要求陪審團審判，裁定懲罰性賠償。

喬治王子郡公校系統向馬州聯邦法院遞交近200頁的訴狀，控告Meta、Snap Inc、字節跳動(Byte Dance)、谷歌(Google)公司，指控這些公司疏忽社會公眾的心理健康，他們運營的臉書、Instagram、TikTok、YouTube等社交軟體和平台導致愈來愈多兒童和青少年飲食失調、抑鬱，甚至萌生自殘或自殺念頭。

喬治王子郡公校表示，這些公司持續賺取利潤，但學校和家長們卻要承擔相應後果；該訴訟沒有要求具體賠償金額，但要求被告公司承擔喬治王子郡公校為學生心理健康服務增加的經濟壓力，公校也要求陪審團裁定懲罰性賠償(punitive damages)。

對此Meta回應稱，該公司為相關軟體開發了許多輔助功能，幫助青少年控制使用臉書、Instagram的時間，家長也可以開啟監督功能，防止孩子們過度使用，「Meta會隨時監督平台上的內容，及時將與自殺、自殘，可能導致飲食失調、情緒不穩定、消耗健康等相關的內容移除，但這些仍是複雜的議題，需要教師、家長、專家、立法者、執法人員等多方配合，才能有效解決。」

另外三家被告公司，截至發稿前未予任何回應。

公校 心理健康 臉書

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