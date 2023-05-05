致敬殉職新聞人 華府將設記者紀念碑 預計2028年完工

「陣亡記者紀念基金會」(Fallen Journalists Memorial Foundation)日前宣布，未來將在華府市中心的國家廣場(National Mall)上設立紀念碑，專門致敬因公殉職的記者，雖然紀念碑上不會出現過世記者的姓名，但資深新聞工作者稱，該紀念碑對公眾認識新聞工作和重視新聞自由將有正面積極助益。

該記者紀念碑歷經四年的籌備，在去年12月下旬終獲聯邦批准，將位於Independence Ave和3街交匯處，面向國會大廈，目標2028年建成；新聞社「首府新聞報」(Capital Gazette)前編輯賀茲爾(Rick Hutzell)說，該紀念碑將不斷提醒人們，曾有多少人用自己的生命捍衛了美國憲法第一修正案(First Amendment)。

「首府新聞報」的辦公樓位於馬州 首府安納波利斯(Annapolis)，2018年發生槍擊 案，造成五名員工死亡，該案件後，賀茲爾和其他同業便積極推動致敬殞落記者的紀念碑，「地方的新聞機構不斷縮減，新聞人才也持續流失，如今在首都設立實體紀念碑，不僅能提升公眾對新聞工作的重視，也能喚醒人們對新聞自由的追求。」

「陣亡記者紀念基金會」主席柯羅漢(Barbara Cochran)說，該紀念碑已進入如火如荼的設計階段，雖然最終方案未定，但可確定的是犧牲記者名字不會出現在紀念碑上，「每年陣亡的記者數量都在增加，考慮到可操作性和維護成本，基金會決定不將記者姓名刻在紀念碑上。」

許多記者及家屬對紀念碑非常歡迎，但心情五味雜陳，吉姆爾(Summerleigh Geimer)的母親2018年在「首府新聞報」槍擊案中喪命，「這座紀念碑傳遞的信息非常重要，也將幫助社會公眾銘記像我母親一樣的新聞工作者，不過這也反映我們國家新聞從業者面臨多少困難和危險。」

賀茲爾說，英國早有致敬犧牲記者的紀念碑，「我們不是唯一重視新聞自由的國家，希望此舉能為新聞行業帶來些許改變」，且美國的紀念碑位於國家廣場，鄰近白宮 、國會大廈、華盛頓紀念碑等標誌性建築附近，未來將吸引大量民眾和遊客來瞻仰。