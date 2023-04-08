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維州、馬州IT崗位密集度 列全美前10

記者張筠／維州報導
維州和馬州2023年的IT崗位，預計將持續增加。（計算技術行業協會提供）
維州和馬州2023年的IT崗位，預計將持續增加。（計算技術行業協會提供）

儘管美國許多大型科技公司近兩年掀起裁員浪潮，但2022年馬州維州的IT行業仍繁榮發展，「計算技術行業協會」(Computing Technology Industry Association)日前發布報告表示，維、馬州IT相關崗位2022年都有增長，且此趨勢今年將持續，兩州的IT工作密集程度都名列全美前十位。

數據顯示，2022年馬州淨增3610個IT崗位，增幅1.7%，維州增加4898個，漲幅1.4%，維州與馬州的IT崗位在所有工作機會中分別占比8.7%和7.9%，在全美分別排名第四和第九，屬於IT工作機會密集的地區。

報告顯示，維州和馬州IT崗位平均年收入中位數為10萬9646元；「計算技術行業協會」預測馬州2023年將再增5100個IT崗位，維州將漲7500個。

「計算技術行業協會」行業研究中心副主席羅賓森(Seth Robinson)說，IT領域的就業機會其實比一般人想像得多，「幾乎所有行業的企業都有IT需求，銀行、健康保險、教育等，因此除了科技公司之外，市場上也有很多IT工作。」

羅賓森說，許多崗位並不要求與IT相關的四年大學學歷，證書和工作經驗都可提升競爭力，「或許不一定能進入與IT專業畢業人員一樣的高薪崗位，但從入門崗位做起，或從數據分析領域起步，也有很多晉升機會」，當今許多企業聘用的IT人員並非從傳統教育道路走出來，愈來愈多人轉行從事IT。

「計算技術行業協會」預計2023年美國將新增更多與軟體開發、編程、網頁開發、系統工程等相關的IT工作。

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