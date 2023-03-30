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維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

記者張筠／維州報導
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州一隻大丹狗(Great Dane)日前在27小時內產下21隻小崽，逼近世界紀錄，此事也震驚主人德布斯(Tanya Dubbs)，她計畫在小狗們斷奶後將把牠們賣掉，所得用以支持當地的動物收容所。

維州Procahontas區的居民德布斯說，兩歲的大丹狗納米(Namine)22日在家中生產，她本來以為納米大約產下13到14隻小狗，「沒想到連續27小時內，牠接連不斷的產下小崽。牠當時和我躺在床上，我正在和朋友說話，突然聽到一股液體湧出的聲音，轉頭一看：我們又多了一隻小狗。」

納米一共產下21隻小狗，其中兩隻不幸夭折，其餘都重至少一磅，德布斯計畫，在小狗們斷奶後，她將把牠們賣掉，所得全部支援Tazewell郡的動物收容所。

根據美國養犬俱樂部(American Kennel Club)，大丹狗是最大型的家養犬之一，一般高2.5呎，體重逾100磅，且平均產崽量在一到12隻小狗不等，而生產量一般與體型成正比。

目前保持產崽量金氏世界紀錄狗是一隻名為Tia的那不勒斯獒犬(Neapolitan mastiff)，牠在2004年產下24隻幼崽。

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