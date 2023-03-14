維州費郡公校 擬舉辦初中越野長跑賽

維州 費郡(Fairfax County)日前公布的2024財年預算草案顯示，郡府計畫撥款60萬元推動費郡初中新學年舉辦越野長跑(cross-country and track)，這場活動如順利舉行，將成為這個維州最大規模的公校 系統，第一次為初中推出此體育賽事，公校官員稱，將可藉此提升青少年身心健康。

費郡公校教育總監 雷德(Michelle Reid)說，體育活動可以增加學生到校出勤率，提升青少年們的自律水平，有助於學術進步，她去年上任以來就表示，費郡不同社區的體育資源分配不均，導致年輕人們在課業表現、身體和心理健康程度等方面的差距明顯，「運動不僅有益身體健康，對排解壓力也很有效。」

「在心理輔導和諮商師招聘困難之際，推廣體育活動將幫助年輕人們培養積極樂觀的心態，在體育訓練中也有更多社交機會」，雷德表示，費郡公校也希望未來能有更多資金，支持體育、音樂、藝術，甚至職業發展培訓等活動，「課外活動充實，年輕人的精神和情緒自然會更好。」

費郡學生活動及運動主任庫蘭(Bill Curran)表示，費郡公校系統計畫今年9月推出「初中越野賽」，並在本學年結束前為全郡26所初中各招聘一位運動協調員，專門負責規畫訓練並處理體育相關的行政事務。

關於體育教練，由於薪資待遇有限，費郡高中教練很難招聘，庫蘭擔憂初中也會面臨相似問題，「但郡府和公校仍會致力推動此計畫」；大華府許多郡市的公校系統此前都已推展類似計畫，費郡公校系統之所以較晚推進，主要是因「費郡人口增長過快，且各校多少有青少年團體組織體育活動，因此郡府就沒有推廣全郡範圍的賽事。」

費郡公校上一屆教委會不願探討此項目，更不願撥款，庫蘭說，「如今獲得郡府和公校教委的支持，郡府也計畫撥款，應當是為初中推廣新體育賽事的好時機。」