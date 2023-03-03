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華府波多馬克河水上計程車 疫後首度恢復七天服務

記者張筠／華盛頓即時報導
大華府波多馬克河的水上計程車3日啟動新季度服務，每周七天運營。（華府城市郵輪局提供）
大華府波多馬克河的水上計程車3日啟動新季度服務，每周七天運營。（華府城市郵輪局提供）

華府波多馬克和河(Potomac River)的水上計程車(water taxi)，2023季度的服務3日啟動，新一季每天班次增加，服務延長，這是新冠疫情後首度恢復每周七天服務，民眾不僅可以從河畔享受華府風光，對來往華府及維州亞歷山卓市(Alexandria)的民眾來說也多了一個通勤選項。

華府城市郵輪局(City Cruises Washington DC)3日宣布，2023年波多馬克河上的水上計程車服務即日啟動，該服務連結華府The Wharf河濱公園、喬治城(Georgetown)、維州亞歷山卓市老城區(Old Town)，這幾個地區是當地民眾及遊客們消費觀光的熱門景點，也是連結國會山莊(Capitol Hill)和Navy Yard的便利區域。

新季度的水上計程車服務每天班次增加，首班每天上午11時45分從華府The Wharf出發，而後每半小時至一小時一班，民眾可上網訂票，也可直接在港口購買。詳情：https://bit.ly/3moXG9T

波多馬克河上的水上計程車也將在3月20日推出櫻花季觀光遊船，乘客們將可近距離觀賞河畔盛開的櫻花，將華府沿岸風景盡收眼底。

華府城市郵輪局總經理麥卡錫(Kelsey McCarthy)表示，這是2019年(疫情後)水上計程車首次恢復每周七天的服務，「這是大華府特殊的觀光項目，也為部分民眾增加便利通勤的選項」，對刺激經濟復甦有重要作用。

水上計程車連結華府The Wharf河濱公園、喬治城、維州亞歷山卓市老城區等熱門...
水上計程車連結華府The Wharf河濱公園、喬治城、維州亞歷山卓市老城區等熱門觀光景點。（華府城市郵輪局提供）

華府 觀光 疫情

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