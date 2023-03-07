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「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽邀你參加，4/12截止，小畫家們快來展現創意吧！

本報訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月12日截稿。

母親節即將到來，世界日報與味全攜手打造了一個充滿意義的活動【2023美國味全母親節繪畫比賽】。活動邀請了所有家庭和學齡的孩子和青少年們一同參加，讓他們用手中的畫筆描繪出對母親的感激之情。本屆比賽的主題是「媽媽的創意料理」，主辦方希望透過比賽啟發孩子們感恩之心，並以具體行動回報父母的愛。

比賽分為三個年齡組：幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需要使用繪畫紙（11英寸×14英寸）創作作品，呈現母親獨特的創意料理與對母親的感激之情，詳細比賽說明請見報名網站https://bit.ly/wjwc2023

主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：https://bit.ly/wjwc2023。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2023年4月12日前寄到紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）。如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。

主辦方除了提供優勝獎金和獎狀以外，還將頒發一座獎盃給每個組別的前三名。幼童組和高童組的前三名將獲得350美元、250美元和180美元的獎金，佳作獎金為60美元。投稿的截止日期是2023年4月12日（週三），評選結果和獲獎作品將於2023年5月初在世界日報和活動官網公佈。如需更多詳情，請參閱活動網站https://bit.ly/wjwc2023，或撥打電話718-746-8889分機6364。

讓我們一起繪出對媽媽的心意吧，報名網址：https://bit.ly/wjwc2023

世界日報 母親節

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