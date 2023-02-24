華府暖冬創紀錄 高溫或致花期提前

華府今年冬天異常溫暖，花期也跟著提前，圖為目前路邊花朵盛開情形。（記者張筠／攝影）

華府 23日突然升溫至華氏近80度，幾乎突破大華府1874年以來同期的最高紀錄，不過預計25日又將降溫，甚至可能出現雨雪，氣象和植物學者表示，冬季異常暖和可能使花朵盛開期提前，同時也導致今年春季可能不像往年一樣繁花似錦，甚至有害樹木健康，連帶影響生態平衡。

華府歷史同期最高氣溫是1874年2月23日的華氏78度，不過今年受熱帶氣旋 影響，23日氣溫一度升至華氏80度，美東迎來異常溫暖冬季的同時，加州 和落磯山脈以西卻出現不尋常的嚴寒，許多城市氣溫降至歷史低點，也出現強風和雨雪天氣。

華府24日天氣將回歸常態，最高氣溫為華氏50度左右，但25日預將乍暖還寒，最高氣溫降至華氏30度，伴隨雨雪天氣，而26日再回到50度。

大華府植物專家邁爾(Lou Meyer)表示，冬季的氣溫變化會反映春季到來的節奏，由於今年冬天比往常溫暖，許多植物盛開時間提前，花期提前會導致原本應該在春季盛放的植物，在3、4月不會再盛開(reblooming)，「對樹木來說，長出新花苞會消耗很多能量，所以如今已開花的樹木，為了儲存能量，預計幾個月後就不會再長出新花」，因此今年春天的顏色可能會比往年少很多。

這不僅影響美觀，同時也連帶影響生態環境及平衡，邁爾表示，本在春季活躍的蜜蜂、蝴蝶、飛蛾等傳粉的昆蟲屆時也將減少，花朵授粉繁殖將受影響；此外原本在春季有能量的樹木因冬季已開花，消耗太多能量，可能無法抵抗春夏季的蟲害，「就像人的免疫系統變弱一樣，樹木也會變得不健康。」