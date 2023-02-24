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3天9起 馬州蒙郡公校仇恨事件頻傳

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery County)近期發生多起與仇恨相關的案件，蒙郡公校系統(MCPS)在近三日就出現九個反猶太主義的行為，蒙郡郡議會因此計畫成立打擊仇恨犯罪的專案小組，加強對亞裔、非裔、宗教團體等群體的保護。

蒙郡公校教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)表示，在總統日(Presidents Day)長周末過後，蒙郡的中小學內接二連三的出現反猶太主義塗鴉，「周一至周三就有四所學校發現類似事件，包括萬字符(swastikas)等圖樣」。

蒙郡公校系統當前已更新因應此類事件的規定，包括在日常教育中增加對仇恨行為的教育，讓學生了解仇恨的不良影響，對日常行為負責，若有案件發生，校方也會更多的要求涉事學生接受教育或心理輔導，並要求家長介入。

蒙郡公校也計畫未來擴展對教師的專業培訓，從而幫助學生理解不同族裔和團體的文化，避免敏感的言行傷害他人。

蒙郡郡議會主席葛萊斯(Evan Glass)也致信郡長艾瑞奇(Marc Elrich)，敦促郡府成立反仇恨犯罪的專案小組，他表示，近幾年針對亞裔、非裔、和各類宗教團體、LGBTQ+人群的歧視和仇恨案件增加明顯。

2021年蒙郡共有143起歧視案件，是近十年來的高峰，其中79宗與族裔相關，有20.3%為針對亞裔的仇恨案件，另有34宗與宗教有關，其中85.3%是反猶太人的案件，「猶太教民眾在蒙郡人口中只占不到一成，但被仇恨的比率相比之下卻高得驚人」。

葛萊斯說，全美針對族裔、國籍、性取向、性別、殘障等的歧視和仇恨越來越頻繁，聯邦司法部給各州和地方政府提供資金、培訓和技術輔助，協助各地深入打擊仇恨犯罪，蒙郡也應推動成立專案小組，讓反仇恨工作更有效，不是僅在事件出現時想著善後，而是能做好教育、預防等工作，讓蒙郡民眾的生活更安全安心。

教育總監 公校 猶太

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