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維州又見男童攜槍 母被控助未成年人犯罪

記者張筠／維州報導

維州警方表示，諾福克市(Norfolk)一名六歲小學生日前帶槍到學校，他的母親因此被控「助長未成年人犯罪」，維州上月才發生六歲男童射傷教師的嚴重案件，如今又有男童攜帶槍枝到學校，雖無人受傷，但再度引發社區和立法者擔憂。

根據CNN統計，這已是全國今年第四宗涉及六歲兒童帶槍到校的案件；諾福克警方表示，執法人員17日下午3時30分左右接到報案稱，Little Creek小學校內出現槍枝，警方到產後，該校官員交出六歲學生帶的手槍，所幸無人傷亡。

警方表示，該孩子的母親羅佩茲(Letty Lopez)因此被控「助長未成年人犯罪」，以及「允許兒童接觸子彈上膛之武器」的指控。

諾福克市公校系統發言人華盛頓(Michelle Washington)表示，學校發現槍枝後，當天所有課程暫停，並讓學生返家，學校官員立即啟動安全應急方案，在第一時間報警。

華盛頓表示，近幾年公校系統增加在安全防護方面的投資，包括在所有學校加裝安全攝像頭及門鈴，檢查所有訪客的證件，進入教學樓的所有訪客也都會接受背景調查；目前公校教委也在商討一份預算提案，考慮增購能偵測武器的設備，升級學校監控系統，增聘18名安保人員，並考慮增設安全事務的監督管理職位。

此案已是今年截至目前的第四起六歲兒童帶槍到校的案件，16日下午，北卡警方在一名六歲兒童書包發現沒有子彈的槍枝，因此逮捕一名58歲男子，該男子面臨輕罪指控；當周費城一名女子因六歲兒子帶槍到校而被捕，而今年1月6日維州紐波特紐斯市(Newport News)Richneck小學，一名六歲男童用母親的槍枝射傷25歲教師，轟動全美。

如此接二連三的兒童帶槍案，令許多家長憂心忡忡，維州立法者近日也推動安全儲存槍枝的提案，各地學校也積極加強監管，增加金屬探測儀等安全措施。

維州 公校 費城

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