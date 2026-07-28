芝華埠夏令會人潮火爆 創夏季消費高峰

華埠夏令會吸引爆滿人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

為期兩天的芝加哥華埠 夏令會(Chinatown Summer Fair)26日圓滿落幕，期間吸引爆滿的遊客、民眾湧入，掀起華埠今夏消費熱潮。

一波波的人潮，也成為主流政壇關注焦點，包括庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)、伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)以及伊州審計長曼多扎(Susana A. Mendoza)等三位有意角逐下屆芝加哥市長的候選人均出席了開幕式，宛如芝市長選舉前哨戰提前開打。三人致詞時紛紛盛讚華埠的繁榮發展。

這項為期兩天的夏日盛事由芝城 華埠社區基金會主辦、華埠特別活動委員會承辦，並獲得麥當勞冠名贊助及眾多企業贊助支持。華埠永活街沿線擺滿攤位，不論是現場烤肉、炒麵或是墨西哥Taco攤位前都排起長龍。其中冰涼的飲料如波霸奶茶，更是生意火爆。

芝城華埠社區基金會表示，今年攤位供不應求，礙於場地限制，在70多個攤位報名額滿後，無法再容納更多商家加入。

伊州州眾議員馬靜儀、庫克郡委員會委員戴利(John Daley)、國會議員戴維斯(Danny Davis)亞裔顧問馬森柱，以及等中國駐芝加哥總領事館總領事王保東、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長黃奕龍、美國中餐協會會長鄭時坦等也都出席了盛會。

開幕式後，設於華埠永活街夾23街的李朝領廣場的精彩節目陸續登場。伍家國術會的真功夫，讓台下觀眾紛紛拍手叫好；川劇變臉大師劉志強的神妙演出，贏得全場喝彩；其他還有K-POP舞蹈比賽、吃魚丸比賽及樂隊現場演奏等，整個活動高潮不斷。

當天的攤商包羅萬象，包括毛線編織玩偶，各種幸運竹、發財樹，還有精美飾品，以及民族風味服飾等，其中華埠博物館基金會在現場以書法於摺扇上撰寫中文名字的服務，非常受到歡迎。另外11區區長辦公室、華埠更好團結聯盟、華人諮詢服務處、亞裔文化中心等，也都在活動中提供了豐富資訊。

冰品飲料在炎熱天氣中吸引遊客排長龍購買。(特派員黃惠玲／攝影)

開幕式嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

三位角逐芝加哥市長的熱門人選伊州審計長曼多扎(左一)、庫克郡財長派派斯(左三)、伊州州務卿詹雅斯(右一)，都出席了華埠夏令會。右二為中國駐芝加哥領館總領事王保東。(特派員黃惠玲／攝影)

卡通汽球受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

夏令會設立了「我愛華埠」看板供民眾拍照。(特派員黃惠玲／攝影)

美洲華裔博物館攤位在摺扇上以書法撰寫英文名字中文譯音，非常受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

11區區長辦公室攤位。(特派員黃惠玲／攝影)