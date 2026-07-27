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長途通勤… 芝華人聚居地瑞柏家長 心力交瘁冠伊州

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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位於芝城西郊的瑞柏市環境優美、學區佳，是許多華人心目中的最佳購屋地點。(瑞柏市府...
位於芝城西郊的瑞柏市環境優美、學區佳，是許多華人心目中的最佳購屋地點。(瑞柏市府臉書)

學區佳、環境好的芝加哥西郊城鎮瑞柏市(Naperville)一直是許多華人最心儀的購屋地點，不過根據美國心理健康與醫療機構「A Mission For Michael」(AMFM Healthcare)最新發布的「全美心力交瘁帶」(America's Burnout Belts)研究報告，包括芝加哥西郊的瑞柏市(Naperville)等位於大都會外圍的郊區城市，雖提供了更好居住空間與優良學區，但日常長途通勤所付出的時間與心理代價，已成為現代郊區家庭不可忽視的健康隱憂。

這項針對全美3002名駕駛與通勤者的調查指出，郊區生活帶來的壓力往往並非直接源於工作本身，而是圍繞在工作周圍的負擔，包括走走停停的交通、不可預測的道路延誤，以及時間被日常通勤大量剝奪的無力感。當每日往返大都會的車程演變成工作時間的無形延伸，工作與個人生活的界線便開始變得模糊。

不少住在瑞柏市的家長在芝加哥市中心工作。為了趕上工作時間並避開最嚴重的車潮，許多人清晨即需出門，返家時夕陽已西下。研究顯示，這種「早出晚歸」的循環大幅侵蝕了晨間與夜晚的個人時間，讓家長產生虛脫感，精神長時間處於無法放鬆的高壓狀態。

此外，高密度的育兒行程與心理期待更加劇了心力交瘁的程度。家長在經歷五天的高強度工作與長途通勤後，周末往往還需轉為「全職司機」，接送子女參與各類課外活動、才藝班與體育訓練。這種「五天工作加兩天接送」的無休模式，使家長陷入長期疲憊。

同時，當地學童同樣面臨著高課業與競爭壓力，家長在平衡自身經濟與工作壓力的同時，還需投入額外心力關照子女的心理健康，在「提供優質資源」與「避免孩子過載」之間面臨雙重焦慮。

根據AMFM Healthcare 的研究報告，綜合評估交通擁堵、道路工程頻率及單程通勤對心理健康的衝擊後，全美通勤心力交瘁指數最高的10大郊區城市，包括洛杉磯郊區的帕姆代爾(Palmdale, CA)、紐約郊區的懷特普萊恩斯(White Plains, NY)、舊金山郊區的特雷西(Tracy, CA)、邁阿密郊區霍姆斯特德(Homestead, FL)、聖地牙哥郊區特曼庫拉(Temecula, CA)。

還有西雅圖郊區塔科馬(Tacoma, WA)、 亞特蘭大郊區的桑迪斯普林斯(Sandy Springs, GA)，以及華府/貝斯達郊區的弗雷德里克(Frederick, MD)、休士頓郊區的凱蒂(Katy, TX)、芝加哥區瑞柏市。

精華 FAQ

  • 因為瑞柏市位於芝加哥西郊，普遍被認為學區佳、環境好、居住品質高，長期吸引許多華人家庭置產，成為熱門的家庭定居選擇。

  • 研究指出，壓力多半不是工作本身，而是塞車、道路延誤、通勤時間過長，以及每天往返使工作與生活界線模糊，讓人持續處於高壓狀態。

  • 許多家長平日要長途通勤到市中心上班，週末還得像全職司機般接送孩子參加課外活動、才藝班與體育訓練，形成長期疲憊與雙重焦慮。

伊州 華人 芝加哥

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