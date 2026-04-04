芝小費員工續漲薪 伊州99％餐廳擬加價

根據「公平工資條例」，芝加哥餐飲服務員、調酒師等小費制勞工的「最低工資」，預計2028年達成與一般最低工資同酬目標。(公平工資組織臉書)

隨著芝加哥 逐步取消小費 員工時薪較低的制度，餐飲業正面臨前所未有的經營壓力。根據伊利諾州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)最新調查顯示，小費員工最低時薪上調，已對全市全服務型餐廳造成顯著衝擊，未來影響恐進一步擴大。

調查於3月9日至16日進行，共訪問204家芝加哥全服務餐廳。結果顯示，自2025年7月1日小費最低時薪由11.02元調升至12.62元後，高達98%的業者已調整營運策略。其中，89%選擇調漲菜單價格，79%削減員工工時，72%減少人力，另有54%延後招聘計畫。

此外，47%的餐廳開始加收自動服務費，46%延後擴張，45%縮短營業時間，44%導入節省人力的設備或科技。更有12%的業者表示已永久關閉部分門店。

隨著2026年7月最低小費時薪預計再升至約14.30元，業者普遍預期將採取更激烈措施。調查顯示，99%餐廳計畫進一步漲價，95%將削減工時，90%將減少員工數量，86%延後招聘。另有78%計畫延後擴張，77%導入自動化設備，73%縮短營業時間，63%考慮削減員工福利。

值得關注的是，高達43%的受訪業者表示，若薪資政策如期上路，可能永久關閉餐廳。

除人力成本上升外，業者也面臨整體市場環境惡化。61%的餐廳指出，過去一年客流量低於正常水平，僅6%表示客流增加；29%的餐廳在過去一年未能實現盈利，80%認為獲利低於正常水平；另有46%表示為維持營運而增加負債。

在政策層面，芝加哥市長強森日前再度動用否決權，推翻市議會試圖暫停小費員工時薪調升、以減緩業者壓力的提案。該舉動意味著芝加哥將持續推進讓小費員工最低薪資逐步與一般勞工看齊的政策方向。

支持者稱，此舉有助提升服務業勞工收入與保障；但餐飲業界則警告，在成本與需求雙重壓力下，政策恐加速關店潮並衝擊就業。

整體而言，調查結果顯示，芝加哥餐飲業正處於轉型與壓力交織的關鍵時刻。隨著薪資政策持續推進，未來價格上漲、人力縮減，恐成為市場新常態。