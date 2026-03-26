照護壓力大 2025年全美8個月有45萬女性離職

許多職場女性同時也面臨照護家庭的壓力。(路透)

最新研究顯示，2025年1月至8月期間，全美已有超過45萬5千名女性離開勞動市場，其中「照護負擔」成為最主要推力。非營利組織Catalyst總裁兼執行長麥可倫(Jennifer McCollum)指出，高達42%的女性因無法負擔托育、長者照護或居家照護成本而主動離職。此外，達53％的少數族裔女性是因裁員離開職場，受影響比白人女性的37％更為嚴重。

研究調查1029名18歲以上離職女性發現，約37%受訪者表示，若公司提供更具彈性的工作安排，她們原本可能選擇留下。麥可倫表示，超過三分之一女性認為自己「對工作時間缺乏掌控」，若能調整彈性，仍有機會兼顧工作與家庭。

報告指出，照護壓力往往與經濟壓力交織影響。有18%女性坦言，在薪資、彈性與照護責任之間難以取得平衡，「已無法再做出合理取捨」。此外，就業市場不確定性與對裁員的憂慮，也促使部分女性選擇離開職場。

在離職原因中，約58%屬自願離開，另有42%則為遭裁員。研究顯示，少數族裔女性受影響更為嚴重，其中53%表示遭裁員，高於白人女性的37%，凸顯有色人種女性在聯邦政府與第一線工作中的脆弱處境。

麥可倫指出，近期外界將女性離開職場解讀為「失去企圖心」或「選擇回歸家庭」的說法並不正確。她說，疫情期間女性曾大規模離開職場，但隨後在2021至2023年逐步回流，主要因遠距與彈性工作制度使她們看見工作與生活兼顧的可能。然而近兩年企業逐步收回彈性政策，情況再度逆轉。

她警告，目前情勢「極具風險」，若企業與政策制定者未能及時回應，恐在未來一至兩年內引發勞動市場危機。她呼籲企業重新檢視彈性工作制度與照護支持措施，並正視性別議題，否則將對整體就業市場產生長期負面影響。