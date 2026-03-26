我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

照護壓力大 2025年全美8個月有45萬女性離職

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多職場女性同時也面臨照護家庭的壓力。(路透)
許多職場女性同時也面臨照護家庭的壓力。(路透)

最新研究顯示，2025年1月至8月期間，全美已有超過45萬5千名女性離開勞動市場，其中「照護負擔」成為最主要推力。非營利組織Catalyst總裁兼執行長麥可倫(Jennifer McCollum)指出，高達42%的女性因無法負擔托育、長者照護或居家照護成本而主動離職。此外，達53％的少數族裔女性是因裁員離開職場，受影響比白人女性的37％更為嚴重。

研究調查1029名18歲以上離職女性發現，約37%受訪者表示，若公司提供更具彈性的工作安排，她們原本可能選擇留下。麥可倫表示，超過三分之一女性認為自己「對工作時間缺乏掌控」，若能調整彈性，仍有機會兼顧工作與家庭。

報告指出，照護壓力往往與經濟壓力交織影響。有18%女性坦言，在薪資、彈性與照護責任之間難以取得平衡，「已無法再做出合理取捨」。此外，就業市場不確定性與對裁員的憂慮，也促使部分女性選擇離開職場。

在離職原因中，約58%屬自願離開，另有42%則為遭裁員。研究顯示，少數族裔女性受影響更為嚴重，其中53%表示遭裁員，高於白人女性的37%，凸顯有色人種女性在聯邦政府與第一線工作中的脆弱處境。

麥可倫指出，近期外界將女性離開職場解讀為「失去企圖心」或「選擇回歸家庭」的說法並不正確。她說，疫情期間女性曾大規模離開職場，但隨後在2021至2023年逐步回流，主要因遠距與彈性工作制度使她們看見工作與生活兼顧的可能。然而近兩年企業逐步收回彈性政策，情況再度逆轉。

她警告，目前情勢「極具風險」，若企業與政策制定者未能及時回應，恐在未來一至兩年內引發勞動市場危機。她呼籲企業重新檢視彈性工作制度與照護支持措施，並正視性別議題，否則將對整體就業市場產生長期負面影響。

上一則

芝樂團長笛家帶嬰巡演 揭職場母親挑戰

下一則

保母費續攀升 芝加哥22-25元 金山時薪近30元

延伸閱讀

社安署員工業務重還被川普罵懶惰而提早退休 改去超市兼職「憂鬱症都好了」

社安署員工業務重還被川普罵懶惰而提早退休 改去超市兼職「憂鬱症都好了」
保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消
中年女性更年期身心變化 迫切需要重量訓練

中年女性更年期身心變化 迫切需要重量訓練
開車車燈晃眼問題加重 女性長者「晚上都不敢開車」

開車車燈晃眼問題加重 女性長者「晚上都不敢開車」

熱門新聞

伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

手抖不敢信 伊州婦線上買兆彩中頭獎5.36億

2026-03-20 09:10
18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

2026-03-23 09:12
麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

2026-03-23 14:29
最新數據顯示，保母時薪持續攀升。(pexels)

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

2026-03-25 09:36
聯航「放鬆專用排」提供被套、枕頭。(UA官方X)

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用

2026-03-25 10:47
梁詠琪。(特派員黃惠玲／攝影)

揭開多年短髮秘密 梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

2026-03-22 15:32

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭